Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України

Канцлер Німеччини Фредерік Мерц повідомив, що європейська сторона передала США пропозиції щодо мирного плану для України, переговори з американською стороною можуть відбутися вже цими вихідними і продовжитися наступного тижня у Берліні. Про це він сказав у четвер на пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні, пише УНН.

Деталі

Зі слів канцлера ФРН, "учора вдень у нас була розгорнута телефонна розмова з президентом Трампом, Емануелем Мастером, Кіром Стармером та мною, і ми обговорили, майбутній процес протягом наступних днів".

Ми запропонували, щоб ми разом з адміністрацією США завершили обговорення документів. Є пропозиція, про яку він не знав на момент нашої телефонної розмови, бо її було надіслано американцям пізніше. Ми, надіслали цей документ пізно вдень, і він стосувався територіальних поступок, які Україна могла б прийняти. Але це питання, на яке Україна, це питання, на яке український президент та український народ повинні відповісти. Ми сказали президенту Трампу саме це - сказав Мерц.

З його слів, "якщо ми продовжимо процес так, як ми його собі уявляємо, переговори з адміністрацією США відбудуться протягом вихідних, і, можливо, на початку наступного тижня в Берліні відбудеться зустріч".

"Чи візьме адміністрація США участь у цій зустрічі, дуже залежить від документів, над якими ми будемо працювати на цей час. Я цілком впевнений, що ми досягнемо успіху, і під час телефонної розмови з президентом Трампом у мене склалося чітке враження, що він готовий розпочати цей шлях разом з нами, бо знає, що європейці хочуть бути почутими у своїх інтересах, і повинні бути почуті у своїх інтересах тут. Саме це я чітко дав зрозуміти під час нашої вчорашньої розмови, і це була дуже конструктивна розмова. Ми справді виявили повагу до точок зору один одного", - зазначив Мерц.

Мерц применшив натяки на зіткнення з Трампом: заявив про "конструктивну" розмову, де йшлося про Україну