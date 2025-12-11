Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что европейская сторона передала США предложения по мирному плану для Украины, переговоры с американской стороной могут состояться уже в эти выходные и продолжиться на следующей неделе в Берлине. Об этом он сказал в четверг на пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине, пишет УНН.

Детали

По словам канцлера ФРГ, "вчера днем у нас был развернутый телефонный разговор с президентом Трампом, Эммануэлем Мастером, Киром Стармером и мной, и мы обсудили будущий процесс в течение следующих дней".

Мы предложили, чтобы мы вместе с администрацией США завершили обсуждение документов. Есть предложение, о котором он не знал на момент нашего телефонного разговора, потому что оно было отправлено американцам позже. Мы отправили этот документ поздно днем, и он касался территориальных уступок, которые Украина могла бы принять. Но это вопрос, на который Украина, это вопрос, на который украинский президент и украинский народ должны ответить. Мы сказали президенту Трампу именно это - сказал Мерц.

По его словам, "если мы продолжим процесс так, как мы его себе представляем, переговоры с администрацией США состоятся в течение выходных, и, возможно, в начале следующей недели в Берлине состоится встреча".

"Примет ли администрация США участие в этой встрече, очень зависит от документов, над которыми мы будем работать к этому времени. Я полностью уверен, что мы добьемся успеха, и во время телефонного разговора с президентом Трампом у меня сложилось четкое впечатление, что он готов начать этот путь вместе с нами, потому что знает, что европейцы хотят быть услышаны в своих интересах, и должны быть услышаны в своих интересах здесь. Именно это я четко дал понять во время нашего вчерашнего разговора, и это был очень конструктивный разговор. Мы действительно проявили уважение к точкам зрения друг друга", - отметил Мерц.

