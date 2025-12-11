$42.280.10
11:00
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 1610 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 14391 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
07:59 • 14584 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 16371 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 25797 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 40172 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 36083 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 36717 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 30789 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
Киев • УНН

Канцлер Германии Фредерик Мерц сообщил, что европейская сторона передала США предложения по мирному плану для Украины. Переговоры с американской стороной могут состояться уже в эти выходные и продолжиться на следующей неделе в Берлине.

Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что европейская сторона передала США предложения по мирному плану для Украины, переговоры с американской стороной могут состояться уже в эти выходные и продолжиться на следующей неделе в Берлине. Об этом он сказал в четверг на пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине, пишет УНН.

Детали

По словам канцлера ФРГ, "вчера днем у нас был развернутый телефонный разговор с президентом Трампом, Эммануэлем Мастером, Киром Стармером и мной, и мы обсудили будущий процесс в течение следующих дней".

Мы предложили, чтобы мы вместе с администрацией США завершили обсуждение документов. Есть предложение, о котором он не знал на момент нашего телефонного разговора, потому что оно было отправлено американцам позже. Мы отправили этот документ поздно днем, и он касался территориальных уступок, которые Украина могла бы принять. Но это вопрос, на который Украина, это вопрос, на который украинский президент и украинский народ должны ответить. Мы сказали президенту Трампу именно это

- сказал Мерц.

По его словам, "если мы продолжим процесс так, как мы его себе представляем, переговоры с администрацией США состоятся в течение выходных, и, возможно, в начале следующей недели в Берлине состоится встреча".

"Примет ли администрация США участие в этой встрече, очень зависит от документов, над которыми мы будем работать к этому времени. Я полностью уверен, что мы добьемся успеха, и во время телефонного разговора с президентом Трампом у меня сложилось четкое впечатление, что он готов начать этот путь вместе с нами, потому что знает, что европейцы хотят быть услышаны в своих интересах, и должны быть услышаны в своих интересах здесь. Именно это я четко дал понять во время нашего вчерашнего разговора, и это был очень конструктивный разговор. Мы действительно проявили уважение к точкам зрения друг друга", - отметил Мерц.

Мерц преуменьшил намеки на столкновение с Трампом: заявил о «конструктивном» разговоре, где речь шла об Украине11.12.25, 12:47 • 790 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Марк Рютте
НАТО
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Украина
Берлин