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Операція "Опікун": поліція накрила десятки ухилянтів, що "робили" відстрочки від служби

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Поліція викрила близько 100 випадків підроблення довідок про догляд за інвалідами для уникнення військової служби. Вісім осіб отримали підозри за ухилення від мобілізації.

Операція "Опікун": поліція накрила десятки ухилянтів, що "робили" відстрочки від служби

В Україні під час поліцейської спецоперації, названої "Опікун", викрили близько 100 випадків підробки довідок про догляд за людьми з інвалідністю, які використовувались для уникнення військової служби, вісьмом особам вже оголошено підозри, повідомили у Нацполіції у п'ятницю, пише УНН.

Операція "Опікун": десятки військовозабовʼязаних викрито у спробі уникнути служби в Збройних Силах України

- повідомили у поліції у соцмережах.

Деталі

У межах перших двох етапів масштабної операції "Опікун" правоохоронці, за повідомленням, "провели близько 50 обшуків за місцями проживання військовослужбовців та військовозобовʼязаних".

"За результатами двох етапів масштабної спецоперації поліцейські викрили близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за людьми з інвалідністю, з використанням яких військові та призовники намагалися уникнути виконання обовʼязків військової служби", - розповіли правоохоронці.

Наразі, як повідомляється, "ініційовано скасування незаконно отриманих відстрочок та підготовлено документи щодо мобілізації викритих осіб до лав ЗСУ".

"Вісім фігурантів вже отримали підозри", - ідеться у повідомленні.

За ухилення від військової служби в умовах воєнного стану їм, як вказано, загрожує до десяти років увʼязнення.

Міноборони планує до кінця року зробити всі типи відстрочок доступними у Резерв+ 15.05.25, 19:09 • 5189 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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