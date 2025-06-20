Операция "Опекун": полиция накрыла десятки уклонистов, "делавших" отсрочки от службы
Киев • УНН
Полиция раскрыла около 100 случаев подделки справок по уходу за инвалидами для уклонения от военной службы. Восемь человек получили подозрения за уклонение от мобилизации.
В Украине в ходе полицейской спецоперации, названной "Опекун", выявили около 100 случаев подделки справок по уходу за людьми с инвалидностью, которые использовались для уклонения от военной службы, восьми лицам уже объявлено подозрение, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.
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В рамках первых двух этапов масштабной операции "Опекун" правоохранители, по сообщению, "провели около 50 обысков по месту жительства военнослужащих и военнообязанных".
"По результатам двух этапов масштабной спецоперации полицейские разоблачили около 100 фактов подделки справок по уходу за людьми с инвалидностью, с использованием которых военные и призывники пытались избежать выполнения обязанностей военной службы", - рассказали правоохранители.
Сейчас, как сообщается, "инициирована отмена незаконно полученных отсрочек и подготовлены документы по мобилизации разоблаченных лиц в ряды ВСУ".
"Восемь фигурантов уже получили подозрения", - говорится в сообщении.
За уклонение от военной службы в условиях военного положения им, как указано, грозит до десяти лет заключения.
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