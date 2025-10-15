На Буковині прикордонники викрили схему втечі за кордон та зброю з боєприпасами: серед організаторів – заступник міського голови
Київ • УНН
На Буковині прикордонники ліквідували схему незаконного перетину кордону, організовану заступником міського голови Сокирян. Посадовець допомагав ухилянтам виїхати до Молдови за 7 тисяч доларів, у нього вилучили зброю та набої.
Державна прикордонна служба України повідомила про ліквідацію схеми незаконного перетину державного кордону, в організації якої фігурує чинний заступник міського голови Сокирян Чернівецької області. Посадовець, за даними слідства, використовував службове становище, щоб допомагати ухилянтам нелегально виїжджати до Молдови. Про це повідомили в Держприкордонслужбі, пише УНН.
Деталі
Затримання порушника відбулося завдяки інформації оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону. Правоохоронці зупинили чоловіка, якого намагалися переправити через кордон поза пунктами пропуску. Після цього прикордонники вийшли на всю мережу організаторів схеми.
Використовуючи отримані дані, правоохоронці встановили всіх учасників протиправної схеми. Серед них – заступник міського голови міста Сокиряни Чернівецької області, який використовуючи службове становище, допомагав "клієнтам" дістатися кордону. Підшукував охочих і керував маршрутами головний організатор з Хмельниччини
За даними слідства, вартість "послуги" становила близько 7 тисяч доларів США з однієї особи. Під час обшуків у причетних осіб вилучено вогнепальну зброю, сотні набоїв, мобільні телефони та автомобіль, який використовувався для перевезення клієнтів.
Головних фігурантів справи затримано, їм уже повідомлено про підозру за відповідними статтями Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших можливих співучасників злочину.
