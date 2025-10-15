$41.750.14
10:41 • 13494 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 25560 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 23184 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 23571 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 21324 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17954 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 17304 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 32338 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 32390 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13757 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
На Буковині прикордонники викрили схему втечі за кордон та зброю з боєприпасами: серед організаторів – заступник міського голови

Київ • УНН

 • 892 перегляди

На Буковині прикордонники ліквідували схему незаконного перетину кордону, організовану заступником міського голови Сокирян. Посадовець допомагав ухилянтам виїхати до Молдови за 7 тисяч доларів, у нього вилучили зброю та набої.

На Буковині прикордонники викрили схему втечі за кордон та зброю з боєприпасами: серед організаторів – заступник міського голови

Державна прикордонна служба України повідомила про ліквідацію схеми незаконного перетину державного кордону, в організації якої фігурує чинний заступник міського голови Сокирян Чернівецької області. Посадовець, за даними слідства, використовував службове становище, щоб допомагати ухилянтам нелегально виїжджати до Молдови. Про це повідомили в Держприкордонслужбі, пише УНН.

Деталі

Затримання порушника відбулося завдяки інформації оперативного підрозділу Чернівецького прикордонного загону. Правоохоронці зупинили чоловіка, якого намагалися переправити через кордон поза пунктами пропуску. Після цього прикордонники вийшли на всю мережу організаторів схеми.

Використовуючи отримані дані, правоохоронці встановили всіх учасників протиправної схеми. Серед них – заступник міського голови міста Сокиряни Чернівецької області, який використовуючи службове становище, допомагав "клієнтам" дістатися кордону. Підшукував охочих і керував маршрутами головний організатор з Хмельниччини 

– повідомили у прикордонники.

За даними слідства, вартість "послуги" становила близько 7 тисяч доларів США з однієї особи. Під час обшуків у причетних осіб вилучено вогнепальну зброю, сотні набоїв, мобільні телефони та автомобіль, який використовувався для перевезення клієнтів.

Головних фігурантів справи затримано, їм уже повідомлено про підозру за відповідними статтями Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших можливих співучасників злочину.

В Одесі затримали начальника відділення військового госпіталю за хабар у 2 тисячі доларів15.10.25, 13:23 • 2042 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Чернівецька область
Хмельницька область
Державна прикордонна служба України
Україна
Молдова
Одеса