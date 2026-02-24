На Волыни таможенник оформил грузовые электромобили как легковые, бюджет потерял 700 тысяч гривен
Киев • УНН
На Волыни должностное лицо таможни оформило восемь грузовых электромобилей как легковые, что привело к недополучению бюджетом более 700 тысяч гривен. Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.
На Волыни правоохранители разоблачили должностное лицо таможни, которое, по данным следствия, оформляло грузовые электромобили как легковые. Из-за этого государственный бюджет недополучил более 700 тысяч гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили главного государственного инспектора таможенного поста "Луцк" Волынской таможни. По данным следствия, в течение января – апреля 2025 года должностное лицо допустило таможенное оформление восьми грузовых электромобилей Renault Kangoo Z.E. как легковых.
В таможенных декларациях транспортные средства указывались с другим типом кузова, что влияло на размер обязательных платежей. Поскольку легковые электромобили освобождаются от уплаты пошлины, а для грузовых предусмотрено 10% от их стоимости, две частные компании не уплатили в бюджет более 700 тыс. грн
Кроме того, по предварительной информации, следствие устанавливает, получал ли должностное лицо неправомерную выгоду, а также проверяет другие таможенные оформления с его участием.
"Фигуранту сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Следователи инициируют меры для выявления и розыска возможных активов подозреваемого с целью возмещения убытков", - отмечается в сообщении.
Напомним
