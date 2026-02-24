$43.270.01
23 февраля, 17:51 • 10615 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 19600 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 17194 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 17294 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 14537 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 12464 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 11654 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 12544 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 43757 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 48246 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
На Волыни таможенник оформил грузовые электромобили как легковые, бюджет потерял 700 тысяч гривен

Киев • УНН

 • 2 просмотра

На Волыни должностное лицо таможни оформило восемь грузовых электромобилей как легковые, что привело к недополучению бюджетом более 700 тысяч гривен. Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

На Волыни таможенник оформил грузовые электромобили как легковые, бюджет потерял 700 тысяч гривен

На Волыни правоохранители разоблачили должностное лицо таможни, которое, по данным следствия, оформляло грузовые электромобили как легковые. Из-за этого государственный бюджет недополучил более 700 тысяч гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили главного государственного инспектора таможенного поста "Луцк" Волынской таможни. По данным следствия, в течение января – апреля 2025 года должностное лицо допустило таможенное оформление восьми грузовых электромобилей Renault Kangoo Z.E. как легковых.

В таможенных декларациях транспортные средства указывались с другим типом кузова, что влияло на размер обязательных платежей. Поскольку легковые электромобили освобождаются от уплаты пошлины, а для грузовых предусмотрено 10% от их стоимости, две частные компании не уплатили в бюджет более 700 тыс. грн

- говорится в сообщении

Кроме того, по предварительной информации, следствие устанавливает, получал ли должностное лицо неправомерную выгоду, а также проверяет другие таможенные оформления с его участием.

"Фигуранту сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Следователи инициируют меры для выявления и розыска возможных активов подозреваемого с целью возмещения убытков", - отмечается в сообщении.

Напомним

На украинско-румынской границе таможенники нашли мужчину в грузовике из Стамбула, который прятался среди упаковок детских подгузников. По предварительным данным, он может быть гражданином Сирии, и пограничники устанавливают обстоятельства незаконного пересечения границы.

Дрон, сигареты и лом цветных металлов: таможенники Буковины обнаружили на границе с Румынией контрабанду29.01.26, 20:56 • 5875 просмотров

Алла Киосак

ЭкономикаКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Государственная граница Украины
Служба безопасности Украины