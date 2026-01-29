Дрон, сигареты и лом цветных металлов: таможенники Буковины обнаружили на границе с Румынией контрабанду

На Буковине таможенники обнаружили на пункте пропуска "Дьяковцы – Раковец" скрытый груз. Водитель пытался вывезти в Румынию дрон, сигареты и лом цветных металлов. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, пишет УНН.

В пункт пропуска "Дьяковцы – Раковец" на выезд из Украины прибыл автомобиль Mercedes Sprinter под управлением гражданина Украины. Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу "зеленый коридор", предназначенную для перемещения товаров, не подлежащих обязательному декларированию и налогообложению - говорится в сообщении.

Однако в ходе проведения осмотра авто должностные лица Черновицкой таможни обнаружили скрытый груз. Анализатор элементного состава помог идентифицировать в мешках из-под цемента и клеевой смеси другой порошкообразный материал — лом цветных металлов, предварительно лом автомобильных катализаторов. Ценность такого груза объясняется содержанием платины, палладия и родия, которые имеют высокую рыночную стоимость.

Всего было обнаружено 77 мешков весом 21–22 кг каждый, общая масса груза составляет около 1700 кг.

Кроме того, в грузовом отсеке транспортного средства таможенники обнаружили незадекларированный дрон, а также сигареты различных марок и табачные изделия HEETS в количестве 260 пачек.

Ориентировочная стоимость обнаруженных товаров составляет более 10 млн грн.

По данному факту составлены протоколы о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 3 ст. 471 и ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Также в ТУ БЭБ в Черновицкой области направлено сообщение о возможных признаках уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 201-3 Уголовного кодекса Украины.

