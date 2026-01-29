Дрон, сигареты и лом цветных металлов: таможенники Буковины обнаружили на границе с Румынией контрабанду

$42.770.19
51.230.00
ukenru
18:35 • 790 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 4536 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
13:51 • 12566 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 22468 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 21529 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 26285 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 24011 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 18119 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 19945 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 28607 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
99%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем29 января, 09:05 • 35040 просмотра
Готовил атаку на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"29 января, 09:33 • 12588 просмотра
Доходы россии от нефти резко упали на фоне санкций - FT29 января, 10:00 • 5400 просмотра
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали14:13 • 24916 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 11656 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
17:45 • 4544 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 5040 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 11804 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 71841 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 100212 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Музыкант
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Абу-Даби
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли18:08 • 1046 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202616:52 • 1706 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 28462 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 54488 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 51779 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Instagram

Дрон, сигареты и лом цветных металлов: таможенники Буковины обнаружили на границе с Румынией контрабанду

Киев • УНН

 • 36 просмотра

На Буковине таможенники обнаружили скрытый груз в пункте пропуска «Дьяковцы – Раковец». Водитель пытался вывезти в Румынию дрон, сигареты и лом цветных металлов на более чем 10 млн грн.

Дрон, сигареты и лом цветных металлов: таможенники Буковины обнаружили на границе с Румынией контрабанду

На Буковине таможенники обнаружили на пункте пропуска "Дьяковцы – Раковец" скрытый груз. Водитель пытался вывезти в Румынию дрон, сигареты и лом цветных металлов. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, пишет УНН.

В пункт пропуска "Дьяковцы – Раковец" на выезд из Украины прибыл автомобиль Mercedes Sprinter под управлением гражданина Украины. Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу "зеленый коридор", предназначенную для перемещения товаров, не подлежащих обязательному декларированию и налогообложению

- говорится в сообщении.

Однако в ходе проведения осмотра авто должностные лица Черновицкой таможни обнаружили скрытый груз. Анализатор элементного состава помог идентифицировать в мешках из-под цемента и клеевой смеси другой порошкообразный материал — лом цветных металлов, предварительно лом автомобильных катализаторов. Ценность такого груза объясняется содержанием платины, палладия и родия, которые имеют высокую рыночную стоимость.

Всего было обнаружено 77 мешков весом 21–22 кг каждый, общая масса груза составляет около 1700 кг.

Кроме того, в грузовом отсеке транспортного средства таможенники обнаружили незадекларированный дрон, а также сигареты различных марок и табачные изделия HEETS в количестве 260 пачек.

Ориентировочная стоимость обнаруженных товаров составляет более 10 млн грн.

По данному факту составлены протоколы о нарушении таможенных правил в соответствии с ч. 3 ст. 471 и ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Также в ТУ БЭБ в Черновицкой области направлено сообщение о возможных признаках уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 201-3 Уголовного кодекса Украины.

Более 700 кг наркотического чая пытались незаконно ввезти в Украину: таможенники рассказали детали25.11.25, 17:04 • 2808 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Техника
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Бюро экономической безопасности Украины
Румыния
Украина