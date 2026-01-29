Дрон, сигарети і брухт кольорових металів: митники Буковини виявили на кордоні з Румунією контрабанду

$42.770.19
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 4518 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
13:51 • 12562 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 22461 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 21525 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 26281 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 24007 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 18115 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 19943 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 28605 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
