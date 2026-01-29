Дрон, сигарети і брухт кольорових металів: митники Буковини виявили на кордоні з Румунією контрабанду

На Буковині митники виявили на пункті пропуску "Дяківці – Раковець" прихований вантаж. Водій намагався вивезти до Румунії дрон, сигарети і брухт кольорових металів. Про це повідомляє Державна митна служба, пише УНН.

У пункт пропуску "Дяківці – Раковець" на виїзд з України прибув автомобіль Mercedes Sprinter під керуванням громадянина України. Для проходження митного контролю водій обрав смугу "зелений коридор", призначену для переміщення товарів, що не підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню - йдеться у повідомлені.

Однак у ході проведення огляду авто посадові особи Чернівецької митниці виявили прихований вантаж. Аналізатор елементного складу допоміг ідентифікувати у мішках з-під цементу та клейової суміші інший порошкоподібний матеріал — брухт кольорових металів, попередньо брухт автомобільних каталізаторів. Цінність такого вантажу пояснюється вмістом платини, паладію і родію, які мають високу ринкову вартість.

Загалом було виявлено 77 мішків вагою 21–22 кг кожен, загальна маса вантажу становить близько 1700 кг.

Крім того, у вантажному відсіку транспортного засобу митники виявили незадекларований дрон, а також сигарети різних марок та тютюнові вироби HEETS у кількості 260 пачок.

Орієнтовна вартість виявлених товарів становить понад 10 млн грн.

За даним фактом складено протоколи про порушення митних правил відповідно до ч. 3 ст. 471 та ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Також до ТУ БЕБ у Чернівецькій області направлено повідомлення щодо можливих ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201-3 Кримінального кодексу України.

