Понад 700 кг наркотичного чаю намагалися незаконно ввезти в Україну: митники розповіли деталі
Київ • УНН
Держмитслужба запобігла кільком спробам ввезення в Україну наркотичного чаю Mitragyna speciosa та добавки SPIRULINA, виявивши найбільшу партію на кордоні з Угорщиною. Загалом затримано сотні кілограмів подрібненого листя рослини кратом, що є наркотичним засобом.
В Україну декілька разів намагались переправити сотні кілограм наркотичного чаю Mitragyna speciosa та біологічно активної добавки SPIRULINA. Як повідомили у Держмитслужбі, найбільшу партію наркотичної речовини митники виявили на кордоні з Угорщиною, передає УНН.
Деталі
Протягом кількох тижнів митники у співпраці з правоохоронцями упередили кілька фактів незаконного переміщення значних партій наркотичного чаю Mitragyna speciosa та біологічно активної добавки SPIRULINA (дані речовини фактично є подрібненим листям рослини кратом).
Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабміну, кратом віднесений до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежений до переміщення через митний кордон України.
Як наголошують фармацевти, сировина цієї рослини містить алкалоїди, які можуть викликати залежність по типу опіоїдних наркотиків.
Громадяни України, які поверталися з країн Євросоюзу на автомобілях, під час проходження митного контролю свідомо обирали спрощену смугу – "зелений коридор", аби уникнути ретельної перевірки та швидше перетнути кордон. Коли ж порушників ловили на "гарячому", вони заявляли, що перевозили товар на прохання волонтерів, а деякі сміливці запевняли, що везли "наркотичний товар" для власних потреб
Найбільшу партію наркотичної речовини митники виявили на кордоні з Угорщиною - на митному посту "Астей". Із багажного відділення мікроавтобуса вони дістали 550 упаковок біодобавок "SPIRULINA" (загальною вагою 550 кг) китайського виробництва. Після проведеної хімічної експертизи товар виявився подрібненим листям рослини Mitragyna speciosa (кратом). Правоохоронні органи повідомлені про можливі ознаки злочину, передбачені статтями 307 і 309 ККУ.
На митному посту "Ужгород-автомобільний", що на кордоні зі Словаччиною, виявлено 4 факти незаконного переміщення наркотичного чаю з різницею у кілька днів. У валізах серед речей побутового характеру та продуктів харчування водії транспортних засобів переміщували пакунки із подрібненою речовиною зеленого забарвлення.
Експертиза підтвердила, що у пакунках містилося подрібнене листя кратому. За виявленими фактами повідомлено правоохоронців про наявні ознаки злочину, передбаченого статтями 307 і 309 ККУ.