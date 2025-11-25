Понад 700 кг наркотичного чаю намагалися незаконно ввезти в Україну: митники розповіли деталі

В Україну декілька разів намагались переправити сотні кілограм наркотичного чаю Mitragyna speciosa та біологічно активної добавки SPIRULINA. Як повідомили у Держмитслужбі, найбільшу партію наркотичної речовини митники виявили на кордоні з Угорщиною, передає УНН.

Протягом кількох тижнів митники у співпраці з правоохоронцями упередили кілька фактів незаконного переміщення значних партій наркотичного чаю Mitragyna speciosa та біологічно активної добавки SPIRULINA (дані речовини фактично є подрібненим листям рослини кратом).

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабміну, кратом віднесений до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежений до переміщення через митний кордон України.

Як наголошують фармацевти, сировина цієї рослини містить алкалоїди, які можуть викликати залежність по типу опіоїдних наркотиків.

Громадяни України, які поверталися з країн Євросоюзу на автомобілях, під час проходження митного контролю свідомо обирали спрощену смугу – "зелений коридор", аби уникнути ретельної перевірки та швидше перетнути кордон. Коли ж порушників ловили на "гарячому", вони заявляли, що перевозили товар на прохання волонтерів, а деякі сміливці запевняли, що везли "наркотичний товар" для власних потреб