Понад 700 кг наркотичного чаю намагалися незаконно ввезти в Україну: митники розповіли деталі

Ексклюзив
14:46 • 2212 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 6378 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 10245 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 17928 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 12510 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 10939 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 9592 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 6392 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 8160 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 11690 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути людиVideo25 листопада, 05:36
США не можуть безкінечно постачати зброю Україні - речниця Трампа Левітт25 листопада, 07:26
Зеленський відреагував на атаку рф 22 ракетами та понад 460 дронами: відомо про заліт чотирьох безпілотників до Молдови та Румунії25 листопада, 07:57
Зустріч міністра армії США Дрісколла з росіянами в Абу-Дабі: стали відомі нові деталі25 листопада, 08:01
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
13:21 • 17928 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
10:00 • 29212 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 81623 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 109965 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 99777 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Кір Стармер
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Велика Британія
Абу-Дабі
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Financial Times

Понад 700 кг наркотичного чаю намагалися незаконно ввезти в Україну: митники розповіли деталі

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Держмитслужба запобігла кільком спробам ввезення в Україну наркотичного чаю Mitragyna speciosa та добавки SPIRULINA, виявивши найбільшу партію на кордоні з Угорщиною. Загалом затримано сотні кілограмів подрібненого листя рослини кратом, що є наркотичним засобом.

Понад 700 кг наркотичного чаю намагалися незаконно ввезти в Україну: митники розповіли деталі

В Україну декілька разів намагались переправити сотні кілограм наркотичного чаю Mitragyna speciosa та біологічно активної добавки SPIRULINA. Як повідомили у Держмитслужбі, найбільшу партію наркотичної речовини митники виявили на кордоні з Угорщиною, передає УНН.

Деталі

Протягом кількох тижнів митники у співпраці з правоохоронцями упередили кілька фактів незаконного переміщення значних партій наркотичного чаю Mitragyna speciosa та біологічно активної добавки SPIRULINA (дані речовини фактично є подрібненим листям рослини кратом).

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабміну, кратом віднесений до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежений до переміщення через митний кордон України.

Як наголошують фармацевти, сировина цієї рослини містить алкалоїди, які можуть викликати залежність по типу опіоїдних наркотиків.

Громадяни України, які поверталися з країн Євросоюзу на автомобілях, під час проходження митного контролю свідомо обирали спрощену смугу – "зелений коридор", аби уникнути ретельної перевірки та швидше перетнути кордон. Коли ж порушників ловили на "гарячому", вони заявляли, що перевозили товар на прохання волонтерів, а деякі сміливці запевняли, що везли "наркотичний товар" для власних потреб 

- йдеться у повідомленні.

Найбільшу партію наркотичної речовини митники виявили на кордоні з Угорщиною - на митному посту "Астей". Із багажного відділення мікроавтобуса вони дістали 550 упаковок біодобавок "SPIRULINA" (загальною вагою 550 кг) китайського виробництва. Після проведеної хімічної експертизи товар виявився подрібненим листям рослини Mitragyna speciosa (кратом). Правоохоронні органи повідомлені про можливі ознаки злочину, передбачені статтями 307 і 309 ККУ.

У заповіднику Вінницької області підпільна лабораторія виготовляла наркотичні речовини 29.09.25, 16:54 • 3475 переглядiв

На митному посту "Ужгород-автомобільний", що на кордоні зі Словаччиною, виявлено 4 факти незаконного переміщення наркотичного чаю з різницею у кілька днів. У валізах серед речей побутового характеру та продуктів харчування водії транспортних засобів переміщували пакунки із подрібненою речовиною зеленого забарвлення.

Експертиза підтвердила, що у пакунках містилося подрібнене листя кратому. За виявленими фактами повідомлено правоохоронців про наявні ознаки злочину, передбаченого статтями 307 і 309 ККУ.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Кабінет Міністрів України
Державний кордон України
Державна митна служба України
благодійність
Європейський Союз
Словаччина
Китай
Угорщина
Україна