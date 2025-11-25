Более 700 кг наркотического чая пытались незаконно ввезти в Украину: таможенники рассказали детали

В Украину несколько раз пытались переправить сотни килограммов наркотического чая Mitragyna speciosa и биологически активной добавки SPIRULINA. Как сообщили в Гостаможслужбе, крупнейшую партию наркотического вещества таможенники обнаружили на границе с Венгрией, передает УНН.

Детали

В течение нескольких недель таможенники в сотрудничестве с правоохранителями предотвратили несколько фактов незаконного перемещения значительных партий наркотического чая Mitragyna speciosa и биологически активной добавки SPIRULINA (данные вещества фактически являются измельченными листьями растения кратом).

Согласно Перечню наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденному постановлением Кабмина, кратом отнесен к наркотическим средствам и растениям, оборот которых ограничен к перемещению через таможенную границу Украины.

Как отмечают фармацевты, сырье этого растения содержит алкалоиды, которые могут вызвать зависимость по типу опиоидных наркотиков.

Граждане Украины, возвращавшиеся из стран Евросоюза на автомобилях, при прохождении таможенного контроля сознательно выбирали упрощенную полосу – "зеленый коридор", чтобы избежать тщательной проверки и быстрее пересечь границу. Когда же нарушителей ловили на "горячем", они заявляли, что перевозили товар по просьбе волонтеров, а некоторые смельчаки уверяли, что везли "наркотический товар" для собственных нужд - говорится в сообщении.

Крупнейшую партию наркотического вещества таможенники обнаружили на границе с Венгрией - на таможенном посту "Астей". Из багажного отделения микроавтобуса они достали 550 упаковок биодобавок "SPIRULINA" (общей массой 550 кг) китайского производства. После проведенной химической экспертизы товар оказался измельченными листьями растения Mitragyna speciosa (кратом). Правоохранительные органы уведомлены о возможных признаках преступления, предусмотренных статьями 307 и 309 УКУ.

На таможенном посту "Ужгород-автомобильный", что на границе со Словакией, выявлено 4 факта незаконного перемещения наркотического чая с разницей в несколько дней. В чемоданах среди вещей бытового характера и продуктов питания водители транспортных средств перемещали пакеты с измельченным веществом зеленого цвета.

Экспертиза подтвердила, что в пакетах содержались измельченные листья кратома. По выявленным фактам сообщено правоохранителям о наличии признаков преступления, предусмотренного статьями 307 и 309 УКУ.