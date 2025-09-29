В заповеднике Винницкой области подпольная лаборатория производила наркотические вещества
В Винницкой области разоблачена группа из четырех человек, организовавших подпольную нарколабораторию в заповедной зоне. Злоумышленники выращивали коноплю и производили амфетамин, а стоимость изъятых наркотиков оценивается в 5 млн грн.
В Винницкой области разоблачили подпольную нарколабораторию в заповедной зоне – группе из четырех человек сообщено о подозрении в изготовлении и сбыте наркотиков на сумму около 5 млн грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры разоблачена и задержана преступная группа лиц, организовавших изготовление и сбыт психотропных веществ и наркотических средств в особо крупных размерах
По данным следствия, четыре человека, трое мужчин и женщина, выращивали более 5,7 тыс. кустов конопли в заказнике общегосударственного значения "Згарский" в Винницком районе. Там они собирали урожай и обустроили лабораторию для производства амфетамина.
В ходе санкционированных обысков изъято: 120 кг каннабиса в готовом виде, более 5,7 тыс. растений конопли, амфетамин и прекурсоры, лабораторное оборудование, наличные, автомобили, телефоны и банковские карты.
Ориентировочная стоимость изъятых наркотических веществ на "черном рынке" составляет около 5 млн грн.
Подозреваемым объявили подозрение по ч. 2, ч. 3 статьи 307 и ч. 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины – за незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, а также за незаконный посев и выращивание конопли.
Суд избрал для участников группы меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
