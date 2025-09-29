$41.480.01
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
В заповеднике Винницкой области подпольная лаборатория производила наркотические вещества

Киев • УНН

 • 604 просмотра

В Винницкой области разоблачена группа из четырех человек, организовавших подпольную нарколабораторию в заповедной зоне. Злоумышленники выращивали коноплю и производили амфетамин, а стоимость изъятых наркотиков оценивается в 5 млн грн.

В заповеднике Винницкой области подпольная лаборатория производила наркотические вещества

В Винницкой области разоблачили подпольную нарколабораторию в заповедной зоне – группе из четырех человек сообщено о подозрении в изготовлении и сбыте наркотиков на сумму около 5 млн грн. Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины, пишет УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры разоблачена и задержана преступная группа лиц, организовавших изготовление и сбыт психотропных веществ и наркотических средств в особо крупных размерах 

– заявили в ОГП.

По данным следствия, четыре человека, трое мужчин и женщина, выращивали более 5,7 тыс. кустов конопли в заказнике общегосударственного значения "Згарский" в Винницком районе. Там они собирали урожай и обустроили лабораторию для производства амфетамина.

В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные23.09.25, 16:28 • 34112 просмотров

В ходе санкционированных обысков изъято: 120 кг каннабиса в готовом виде, более 5,7 тыс. растений конопли, амфетамин и прекурсоры, лабораторное оборудование, наличные, автомобили, телефоны и банковские карты.

Ориентировочная стоимость изъятых наркотических веществ на "черном рынке" составляет около 5 млн грн. 

– сообщили в прокуратуре.

Подозреваемым объявили подозрение по ч. 2, ч. 3 статьи 307 и ч. 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины – за незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, а также за незаконный посев и выращивание конопли.

Суд избрал для участников группы меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Производили и сбывали психотропы по всей Украине: на скамье подсудимых окажутся члены преступной группы24.09.25, 16:55 • 3020 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Винницкая область
Генеральный прокурор Украины
Украина
Умань