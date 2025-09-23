$41.380.13
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные

Киев • УНН

 • 2008 просмотра

В Умани во время празднования еврейского Нового года полиция изъяла вещества, похожие на наркотики, и открыла досудебное расследование. Запрет на продажу и распитие алкоголя действует в районе паломничества, где работает сводный отряд правоохранителей, включая израильских полицейских.

В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные

Во время празднования еврейского Нового года в Умани полицейские изъяли вещества, похожие на наркотики. Все изъятое уже направлено на экспертизу, открыто досудебное расследование. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

На вопрос об информации в сети о том, что часть паломников пыталась незаконно провезти алкоголь, а у некоторых - изъяли вещества, похожие на наркотики, пресс-секретарь ответила, что единичные случаи нарушения общественного порядка встречаются, впрочем они не носят массового характера.

Встречаются единичные случаи и в отношении наркотических веществ, то они изъяты, направлены на экспертизы. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто досудебное расследование в отношении алкоголя 

- отметила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что сейчас в районе паломничества запрещена продажа и распитие алкоголя. И у паломников, которые прибывали через контрольно-пропускной пункт, изымали алкоголь, если они его при себе имели.

Но да, такие случаи случаются, и это не только в этом году, такое случается ежегодно. Но при участии украинских и израильских полицейских путем диалога, разъяснений, профилактической работы удается урегулировать эти ситуации. На сейчас каких-либо грубых существенных нарушений мы не фиксируем. Да, случаются единичные случаи 

- подчеркнула Вовк.

Она также напомнила, что сейчас в Умани в период пребывания паломников функционируют блокпосты, на которых патрульные полицейские проверяют все документы и транспортные средства. Также в Умани работает сводный отряд правоохранителей: Национальная полиция, Национальная гвардия, сотрудники ГСЧС, государственная миграционная служба и другие службы.

В Умань прибыли уже традиционно полицейские из Израиля, в этом году их приехало девять. Они помогают украинским полицейским так же нести службу и патрулировать. Они выполняют более коммуникативную функцию, это в частности, когда нужно преодолеть языковой барьер с паломниками, и донести необходимую информацию и о тех правилах, которые есть во время военного положения, и о правилах тревоги, о соблюдении комендантского часа и т.д. 

- добавила пресс-секретарь.

Ранее УНН писал, что в Умань приехали около 35 тысяч брацлавских хасидов, которые празднуют иудейский Новый год Рош ха-Шана. По данным Объединенной еврейской общины Украины, в целом в этом году ожидают до 38 тысяч верующих.

Первый день празднования еврейского Нового года 5786 прошел спокойно, без зафиксированных инцидентов.

Алена Уткина

