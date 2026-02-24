$43.270.01
23 лютого, 17:51 • 11201 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 21555 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 18551 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 18611 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 15277 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 12695 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 11807 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12615 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 44229 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 48695 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Одещина відновлює електропостачання після російських атак: 18 тисяч абонентів залишаються без світла

Київ • УНН

 • 48 перегляди

В Одеській області триває ліквідація наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру. Більшості споживачів повернули світло, проте 18 тисяч абонентів залишаються без електропостачання.

Одещина відновлює електропостачання після російських атак: 18 тисяч абонентів залишаються без світла

В Одеській області триває ліквідація наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує УНН.

Деталі

За її інформацією, одразу після атаки ураження підстанції у місті Одеса були відключені 156,6 тисяч споживачів, більшості вдалося повернути світло. При цьому станом на вечір 23 лютого без електропостачання залишалися близько 18 тисяч абонентів.

Електропостачання по підстанції у Чорноморську відновлено. Критична інфраструктура працює у штатному режимі. Задіяно 20 генераторів великої потужності, ще 40 перебувають у резерві. Водопостачання, теплопостачання та газопостачання забезпечено. В Одесі розгорнуті 290 пунктів незламності та 21 пункт надання допомоги ДСНС

- розповіла Свириденко.

Вона додала, що енергетики та всі відповідальні служби працюють безперервно, "щоб якнайшвидше повністю відновити електропостачання для людей".

Нагадаємо

Вночі 23 лютого рф атакувала Одещину дронами, цілячись у промислові та енергетичні об'єкти. Загинуло двоє людей, троє поранені, є значні пошкодження інфраструктури.

рф атакувала Одесу і район, є пошкодження в енергетиці і постраждалі21.02.26, 08:36 • 4880 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоУНН-Одеса
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Одеса