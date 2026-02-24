Одещина відновлює електропостачання після російських атак: 18 тисяч абонентів залишаються без світла
Київ • УНН
В Одеській області триває ліквідація наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру. Більшості споживачів повернули світло, проте 18 тисяч абонентів залишаються без електропостачання.
Деталі
За її інформацією, одразу після атаки ураження підстанції у місті Одеса були відключені 156,6 тисяч споживачів, більшості вдалося повернути світло. При цьому станом на вечір 23 лютого без електропостачання залишалися близько 18 тисяч абонентів.
Електропостачання по підстанції у Чорноморську відновлено. Критична інфраструктура працює у штатному режимі. Задіяно 20 генераторів великої потужності, ще 40 перебувають у резерві. Водопостачання, теплопостачання та газопостачання забезпечено. В Одесі розгорнуті 290 пунктів незламності та 21 пункт надання допомоги ДСНС
Вона додала, що енергетики та всі відповідальні служби працюють безперервно, "щоб якнайшвидше повністю відновити електропостачання для людей".
Нагадаємо
Вночі 23 лютого рф атакувала Одещину дронами, цілячись у промислові та енергетичні об'єкти. Загинуло двоє людей, троє поранені, є значні пошкодження інфраструктури.
