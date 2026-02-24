Одесская область восстанавливает электроснабжение после российских атак: 18 тысяч абонентов остаются без света
Киев • УНН
В Одесской области продолжается ликвидация последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. Большинству потребителей вернули свет, однако 18 тысяч абонентов остаются без электроснабжения.
В Одесской области продолжается ликвидация последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует УНН.
Подробности
По ее информации, сразу после атаки поражения подстанции в городе Одесса были отключены 156,6 тысяч потребителей, большинству удалось вернуть свет. При этом по состоянию на вечер 23 февраля без электроснабжения оставались около 18 тысяч абонентов.
Электроснабжение по подстанции в Черноморске восстановлено. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Задействовано 20 генераторов большой мощности, еще 40 находятся в резерве. Водоснабжение, теплоснабжение и газоснабжение обеспечено. В Одессе развернуты 290 пунктов несокрушимости и 21 пункт оказания помощи ГСЧС
Она добавила, что энергетики и все ответственные службы работают непрерывно, "чтобы как можно быстрее полностью восстановить электроснабжение для людей".
Напомним
Ночью 23 февраля рф атаковала Одесскую область дронами, целясь в промышленные и энергетические объекты. Погибли два человека, трое ранены, есть значительные повреждения инфраструктуры.
рф атаковала Одессу и район, есть повреждения в энергетике и пострадавшие21.02.26, 08:36 • 4882 просмотра