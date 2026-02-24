$43.270.01
23 февраля, 17:51 • 11276 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 21770 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 18690 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 18751 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 15344 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 12729 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 11828 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 12630 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 44300 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 48750 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Одесская область восстанавливает электроснабжение после российских атак: 18 тысяч абонентов остаются без света

Киев • УНН

 • 102 просмотра

В Одесской области продолжается ликвидация последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. Большинству потребителей вернули свет, однако 18 тысяч абонентов остаются без электроснабжения.

Одесская область восстанавливает электроснабжение после российских атак: 18 тысяч абонентов остаются без света

В Одесской области продолжается ликвидация последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует УНН.

Подробности

По ее информации, сразу после атаки поражения подстанции в городе Одесса были отключены 156,6 тысяч потребителей, большинству удалось вернуть свет. При этом по состоянию на вечер 23 февраля без электроснабжения оставались около 18 тысяч абонентов.

Электроснабжение по подстанции в Черноморске восстановлено. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Задействовано 20 генераторов большой мощности, еще 40 находятся в резерве. Водоснабжение, теплоснабжение и газоснабжение обеспечено. В Одессе развернуты 290 пунктов несокрушимости и 21 пункт оказания помощи ГСЧС

- рассказала Свириденко.

Она добавила, что энергетики и все ответственные службы работают непрерывно, "чтобы как можно быстрее полностью восстановить электроснабжение для людей".

Напомним

Ночью 23 февраля рф атаковала Одесскую область дронами, целясь в промышленные и энергетические объекты. Погибли два человека, трое ранены, есть значительные повреждения инфраструктуры.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоУНН-Одесса
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Одесса