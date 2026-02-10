Самый кассовый фильм студии A24: "Марти Суприм" Тимоти Шаламе возглавил мировые сборы

$43.050.09
50.760.13
ukenru
22:01 • 4358 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 10683 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 11634 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 12034 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 12550 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 14271 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 16300 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 27414 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 44103 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 42875 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1м/с
81%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 8230 просмотра
На столичной Троещине возобновили теплоснабжение, чтобы дома прогрелись, нужно несколько дней - Минразвития9 февраля, 17:41 • 4094 просмотра
Зеленский анонсировал новые программы поддержки людей и громад: чего ждать владельцам частных домов9 февраля, 18:14 • 3628 просмотра
Экипаж украинского Ми-24 погиб при выполнении боевого задания9 февраля, 18:35 • 4592 просмотра
Оккупанты срочно поставляют на фронт спутниковый Интернет для замены Starlink - "Флеш"9 февраля, 18:39 • 6850 просмотра
публикации
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 18379 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 26523 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 65293 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 86788 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 102747 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Гренландия
Харьков
Реклама
УНН Lite
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 8278 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 10960 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 11575 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 37812 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 40687 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Дипломатка

Самый кассовый фильм студии A24: "Марти Суприм" Тимоти Шаламе возглавил мировые сборы

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Фильм "Марти Суприм" с Тимоти Шаламе стал самым кассовым в истории студии A24, заработав более 148 миллионов долларов в мировом прокате. Картина обошла предыдущего лидера "Всё везде и сразу" и имеет девять номинаций на "Оскар".

Самый кассовый фильм студии A24: "Марти Суприм" Тимоти Шаламе возглавил мировые сборы

Независимая студия A24 установила рекорд: фильм "Марти Суприм" с Тимоти Шаламе в главной роли стал самым кассовым в истории компании, заработав более 148 миллионов долларов в мировом прокате и опередив предыдущего лидера - оскароносную ленту "Всё везде и сразу" (141 млн), сообщает УНН со ссылкой на Hypebeast.

Детали

Известно, что картину снял режиссер Джош Сафди. Она рассказывает о жизни и спортивном пути легендарного американского игрока в настольный теннис Марти Райсмана. Успех фильма стал ярким примером новой стратегии A24, которая все активнее делает ставку на масштабные проекты с известными актерами, сохраняя при этом авторский подход.

"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула09.02.26, 17:48 • 10960 просмотров

Несмотря на рейтинг R (не рекомендуется просматривать детям до 17 лет) и отсутствие франшизной основы, лента продемонстрировала результаты, характерные для крупных голливудских релизов. Решающую роль в прокатном успехе сыграла актерская работа Тимоти Шаламе - кинокритики уже называют его одним из главных претендентов на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль.

После выхода в широкий прокат на Рождество 2025 года "Марти Суприм" семь недель подряд удерживался в пятерке самых кассовых фильмов в США. Отдельное внимание зрителей привлекло возвращение на большой экран Гвинет Пэлтроу, сыгравшей наставницу главного героя. Также критики отмечают динамичные сцены матчей и визуальный стиль ленты, отсылающий к культуре пинг-понга 1950-х годов. Бюджет фильма составил 70 миллионов долларов, что сделало его самым дорогим проектом в истории A24.

Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки08.02.26, 14:29 • 41679 просмотров

На данный момент картина собрала 95 миллионов долларов в Северной Америке и еще 53,4 миллиона долларов на международных рынках, полностью оправдав финансовые риски студии. Фильм получил девять номинаций на премию "Оскар", в том числе в категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Ожидается, что после выхода в прокат в Китае в конце марта общие кассовые сборы могут вырасти до 170 миллионов долларов. Сейчас "Марти Суприм" демонстрируется в кинотеатрах по всему миру, а цифровой релиз запланирован на конец марта.

Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадры04.02.26, 18:32 • 16442 просмотра

Станислав Кармазин

КультураНовости Мира
Режиссер
Фильм
Китай
Соединённые Штаты