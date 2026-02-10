Самый кассовый фильм студии A24: "Марти Суприм" Тимоти Шаламе возглавил мировые сборы

Независимая студия A24 установила рекорд: фильм "Марти Суприм" с Тимоти Шаламе в главной роли стал самым кассовым в истории компании, заработав более 148 миллионов долларов в мировом прокате и опередив предыдущего лидера - оскароносную ленту "Всё везде и сразу" (141 млн), сообщает УНН со ссылкой на Hypebeast.

Детали

Известно, что картину снял режиссер Джош Сафди. Она рассказывает о жизни и спортивном пути легендарного американского игрока в настольный теннис Марти Райсмана. Успех фильма стал ярким примером новой стратегии A24, которая все активнее делает ставку на масштабные проекты с известными актерами, сохраняя при этом авторский подход.

"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула

Несмотря на рейтинг R (не рекомендуется просматривать детям до 17 лет) и отсутствие франшизной основы, лента продемонстрировала результаты, характерные для крупных голливудских релизов. Решающую роль в прокатном успехе сыграла актерская работа Тимоти Шаламе - кинокритики уже называют его одним из главных претендентов на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль.

После выхода в широкий прокат на Рождество 2025 года "Марти Суприм" семь недель подряд удерживался в пятерке самых кассовых фильмов в США. Отдельное внимание зрителей привлекло возвращение на большой экран Гвинет Пэлтроу, сыгравшей наставницу главного героя. Также критики отмечают динамичные сцены матчей и визуальный стиль ленты, отсылающий к культуре пинг-понга 1950-х годов. Бюджет фильма составил 70 миллионов долларов, что сделало его самым дорогим проектом в истории A24.

Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки

На данный момент картина собрала 95 миллионов долларов в Северной Америке и еще 53,4 миллиона долларов на международных рынках, полностью оправдав финансовые риски студии. Фильм получил девять номинаций на премию "Оскар", в том числе в категориях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Ожидается, что после выхода в прокат в Китае в конце марта общие кассовые сборы могут вырасти до 170 миллионов долларов. Сейчас "Марти Суприм" демонстрируется в кинотеатрах по всему миру, а цифровой релиз запланирован на конец марта.

Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадры