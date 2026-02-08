$43.140.00
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
10:00 • 5274 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
08:45 • 2522 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
08:35 • 2842 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 21091 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит Leleka
7 февраля, 20:13 • 34905 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали детали
7 февраля, 13:35 • 33620 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 38601 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101
7 февраля, 10:00 • 30742 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
7 февраля, 06:00 • 28397 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Украинский режиссер Мстислав Чернов получил награду Гильдии режиссеров Америки за документальный фильм "2000 метров до Андреевки". Это уже вторая его победа от этой Гильдии, первую он получил в 2023 году.

Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки

Украинский режиссер Мстислав Чернов стал победителем премии Гильдии режиссеров Америки. Награду он получил за документальный фильм "2000 метров до Андреевки". Об этом сообщает Украинская Киноакадемия, передает УНН.

Мстислав Чернов стал победителем премии Гильдии режиссеров Америки! Его лента "2000 метров до Андреевки" получила награду в категории "За выдающееся режиссерское достижение в документальном фильме

- говорится в сообщении.

Это уже вторая награда Мстислава Чернова, ведь в 2023 году его фильм "20 дней в Мариуполе" также был отмечен Гильдией режиссеров Америки.

"Поздравляем Мстислава с победой и гордимся достижениями украинских кинематографистов!" - отмечается в сообщении.

Напомним

Лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" вошла в длинный список премии BAFTA-2026 в категории "Лучший документальный фильм". Из 61 поданного фильма в список попали 10 кинолент.

Алла Киосак

