Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Киев • УНН
Украинский режиссер Мстислав Чернов получил награду Гильдии режиссеров Америки за документальный фильм "2000 метров до Андреевки". Это уже вторая его победа от этой Гильдии, первую он получил в 2023 году.
Мстислав Чернов стал победителем премии Гильдии режиссеров Америки! Его лента "2000 метров до Андреевки" получила награду в категории "За выдающееся режиссерское достижение в документальном фильме
Это уже вторая награда Мстислава Чернова, ведь в 2023 году его фильм "20 дней в Мариуполе" также был отмечен Гильдией режиссеров Америки.
"Поздравляем Мстислава с победой и гордимся достижениями украинских кинематографистов!" - отмечается в сообщении.
Лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" вошла в длинный список премии BAFTA-2026 в категории "Лучший документальный фильм". Из 61 поданного фильма в список попали 10 кинолент.