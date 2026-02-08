Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Київ • УНН
Український режисер Мстислав Чернов став переможцем премії Гільдії режисерів Америки. Нагороду він отримав за документальний фільм "2000 метрів до Андріївки". Про це повідомляє Українська Кіноакадемія, передає УНН.
Мстислав Чернов став переможцем премії Гільдії режисерів Америки! Його стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду в категорії "За видатне режисерське досягнення в документальному фільмі
Це вже друга нагорода Мстислава Чернова, адже у 2023 році його фільм "20 днів у Маріуполі" також було відзначено Гільдією режисерів Америки.
"Вітаємо Мстислава з перемогою та пишаємося досягненнями українських кіномитців!" - наголошується у дописі.
Нагадаємо
Стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" увійшла до довгого списку премії BAFTA-2026 у категорії "Найкращий документальний фільм". З 61 поданого фільму до списку потрапили 10 кінострічок.