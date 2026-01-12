Фільм українського режисера Чернова "2000 метрів до Андріївки" потрапив до довгого списку BAFTA-2026

Стрічка українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" потрапила до довгого списку премії BAFTA-2026 у категорії "Найкращий документальний фільм", передає УНН із посиланням на офіційну сторінку BAFTA.

10 фільмів проходять далі в категорії "Документальний фільм" з 61 фільму, поданого на розгляд