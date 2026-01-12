Фільм українського режисера Чернова "2000 метрів до Андріївки" потрапив до довгого списку BAFTA-2026
Стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" увійшла до довгого списку премії BAFTA-2026 у категорії "Найкращий документальний фільм". З 61 поданого фільму до списку потрапили 10 кінострічок.
10 фільмів проходять далі в категорії "Документальний фільм" з 61 фільму, поданого на розгляд
Серед номінантів у довгому списку - стрічка українського режисера Чернова "2000 метрів до Андріївки".
Короткий список буде оголошено 27 січня 2026 року. Нагородження переможців відбудеться під час 79-ї церемонії BAFTA Film Awards 22 лютого 2026 року.
Довідка
"2000 метрів до Андріївки" — український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми "Світова документалістика" американського кінофестивалю "Санденс", де Мстислав Чернов був нагороджений призом за найкращу режисерську роботу. В український прокат фільм вийшов 28 серпня 2025 року.
Світові кінокритики високо оцінили картину. Стрічка представлятиме Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" на 98-й премії "Оскар".