Україну на "Оскарі" представить фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова

Кінострічка "2000 метрів до Андріївки" представлятиме Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" на 98-й премії "Оскар®", повідомив Український Оскарівський Комітет у четвер, пише УНН.

Український Оскарівський Комітет обрав фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова представляти Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" на 98-й премії "Оскар®" - ідеться у повідомленні.

Рішення ухвалено Українським Оскарівським Комітетом з 12 осіб, експертів кіногалузі, зокрема кінематографістів та кінокритиків, обраних шляхом голосування членів Української Кіноакадемії.

Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід – крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя". - зазначив Український Оскарівський Комітет.

Мстислав Чернов про рішення комітету:

Це честь для нас представляти Україну в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" на премії "Оскар®". Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, – говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним

"Шортлист" із 15 фільмів у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" буде оголошено 16 грудня 2025 року.

П’ять номінованих фільмів стануть відомі 22 січня 2026 року.

Церемонія вручення 98-ї премії "Оскар®" відбудеться 15 березня 2026 року.

Про фільм "2000 метрів до Андріївки"

Від лауреатів премії "Оскар®", творців "20 днів у Маріуполі", "2000 Метрів до Андріївки" розкриває наслідки російсько-української війни через особисту й болісну перспективу.

"20 днів у Маріуполі" отримав Оскар у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм"

Після своєї історичної хроніки цивільних втрат у Маріуполі, Мстислав Чернов звертає об'єктив на українських військових - ким вони є, звідки вони прийшли і які неймовірно важкі рішення їм доводиться ухвалювати в окопах, борючись за кожен клаптик рідної землі.

Вказується, що Чернов разом із колегою з AP Олексієм Бабенком супроводжують українську бригаду, яка пробивається приблизно через 2000 метрів щільно укріпленого лісу, виконуючи бойове завдання зі звільнення захопленого росією села Андріївка. Поєднуючи авторські кадри, інтенсивне відео з боді-камер українських бійців і потужні моменти особистих роздумів, "2000 Метрів до Андріївки" з моторошною інтимністю показує: чим далі військові просуваються спустошеною батьківщиною, тим глибше усвідомлюють - для них ця війна може не мати кінця.

Світова премʼєра фільму "2000 метрів до Андріївки" відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2025 року, де стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру в категорії World Cinema Documentary. Українська премʼєра відбулася на фестивалі Docudays UA, де фільм переміг одразу в трьох категоріях. З 28 серпня фільм у широкому прокаті в Україні.

Довідково

Український Оскарівський Комітет – це незалежне об'єднання професіоналів в галузі кіноіндустрії, створене у 2006 році при Асоціації продюсерів України. Меморандум про співпрацю укладено Асоціацією продюсерів України, Національною спілкою кінематографістів України, Українською Кіноакадемією та Українським інститутом. Комітет займається щорічним відбором і висуненням фільму від України на здобуття премії "Оскар®" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".