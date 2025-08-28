Україну на "Оскарі" представить фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
11:21 • 7138 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 3772 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27 • 35638 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 65863 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 65731 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 97933 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 72402 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 79232 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 203862 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 91100 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.4м/с
36%
754мм
Популярнi новини
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі28 серпня, 03:16 • 50542 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto06:40 • 48723 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти07:26 • 15560 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 23060 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 50866 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 119809 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 121966 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 203863 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 182349 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 184679 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Богдан Долінце
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Дарницький район
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 81545 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 113898 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 116458 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 112249 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 144892 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
The New York Times

Україну на "Оскарі" представить фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Український Оскарівський Комітет обрав фільм Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" для представлення України на 98-й премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Стрічка висвітлює наслідки російсько-української війни крізь досвід українських військових.

Україну на "Оскарі" представить фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова

Кінострічка "2000 метрів до Андріївки" представлятиме Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" на 98-й премії "Оскар®", повідомив Український Оскарівський Комітет у четвер, пише УНН

Український Оскарівський Комітет обрав фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова представляти Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" на 98-й премії "Оскар®"

- ідеться у повідомленні.

Рішення ухвалено Українським Оскарівським Комітетом з 12 осіб, експертів кіногалузі, зокрема кінематографістів та кінокритиків, обраних шляхом голосування членів Української Кіноакадемії.

Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід – крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя".

- зазначив Український Оскарівський Комітет.

Мстислав Чернов про рішення комітету:

Це честь для нас представляти Україну в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" на премії "Оскар®". Ми зробимо все можливе, щоб голоси України та українських військових було чутно. Зараз це видається особливо важливим, коли з самого ранку стався масований обстріл Києва. Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців, – говорити зі світом, кричати йому про те, що відбувається, навіть тоді, коли це здається марним

"Шортлист" із 15 фільмів у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" буде оголошено 16 грудня 2025 року.

П’ять номінованих фільмів стануть відомі 22 січня 2026 року.

Церемонія вручення 98-ї премії "Оскар®" відбудеться 15 березня 2026 року.

Про фільм "2000 метрів до Андріївки"

Від лауреатів премії "Оскар®", творців "20 днів у Маріуполі", "2000 Метрів до Андріївки" розкриває наслідки російсько-української війни через особисту й болісну перспективу.

"20 днів у Маріуполі" отримав Оскар у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм"11.03.24, 03:13 • 105822 перегляди

Після своєї історичної хроніки цивільних втрат у Маріуполі, Мстислав Чернов звертає об'єктив на українських військових - ким вони є, звідки вони прийшли і які неймовірно важкі рішення їм доводиться ухвалювати в окопах, борючись за кожен клаптик рідної землі.

Вказується, що Чернов разом із колегою з AP Олексієм Бабенком супроводжують українську бригаду, яка пробивається приблизно через 2000 метрів щільно укріпленого лісу, виконуючи бойове завдання зі звільнення захопленого росією села Андріївка. Поєднуючи авторські кадри, інтенсивне відео з боді-камер українських бійців і потужні моменти особистих роздумів, "2000 Метрів до Андріївки" з моторошною інтимністю показує: чим далі військові просуваються спустошеною батьківщиною, тим глибше усвідомлюють - для них ця війна може не мати кінця.

Світова премʼєра фільму "2000 метрів до Андріївки" відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2025 року, де стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру в категорії World Cinema Documentary. Українська премʼєра відбулася на фестивалі Docudays UA, де фільм переміг одразу в трьох категоріях. З 28 серпня фільм у широкому прокаті в Україні.

Довідково

Український Оскарівський Комітет – це незалежне об'єднання професіоналів в галузі кіноіндустрії, створене у 2006 році при Асоціації продюсерів України. Меморандум про співпрацю укладено Асоціацією продюсерів України, Національною спілкою кінематографістів України, Українською Кіноакадемією та Українським інститутом. Комітет займається щорічним відбором і висуненням фільму від України на здобуття премії "Оскар®" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Юлія Шрамко

СуспільствоКультура
Ассошіейтед Прес
Україна
Маріуполь
Київ