Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украину на «Оскаре» представит фильм «2000 метров до Андреевки» Мстислава Чернова

Киев • УНН

 • 706 просмотра

Украинский Оскаровский Комитет выбрал фильм Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки» для представления Украины на 98-й премии «Оскар» в категории «Лучший международный полнометражный фильм». Лента освещает последствия российско-украинской войны через опыт украинских военных.

Украину на «Оскаре» представит фильм «2000 метров до Андреевки» Мстислава Чернова

Кинолента "2000 метров до Андреевки" будет представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм" на 98-й премии "Оскар®", сообщил Украинский Оскаровский Комитет в четверг, пишет УНН

Украинский Оскаровский Комитет выбрал фильм "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм" на 98-й премии "Оскар®"

- говорится в сообщении.

Решение принято Украинским Оскаровским Комитетом из 12 человек, экспертов киноиндустрии, в частности кинематографистов и кинокритиков, избранных путем голосования членов Украинской Киноакадемии.

Это бескомпромиссно честное и пронзительное документальное произведение, которое погружает в реальность российско-украинской войны сквозь человеческий опыт – хрупкий, изнурительный и одновременно исполненный достоинства. Этот украинский фильм должен стать еще более видимым в мире, ведь он говорит от имени тех, кто ежедневно защищает свободу и право на жизнь".

- отметил Украинский Оскаровский Комитет.

Мстислав Чернов о решении комитета:

Это честь для нас представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм" на премии "Оскар®". Мы сделаем все возможное, чтобы голоса Украины и украинских военных были слышны. Сейчас это кажется особенно важным, когда с самого утра произошел массированный обстрел Киева. Я получаю новость об отборе, пока снимаю, как тела гражданских достают из-под завалов. И это накладывает еще большую ответственность на нас, документалистов, художников, – говорить с миром, кричать ему о том, что происходит, даже тогда, когда это кажется бесполезным

"Шортлист" из 15 фильмов в категории "Лучший международный полнометражный фильм" будет объявлен 16 декабря 2025 года.

Пять номинированных фильмов станут известны 22 января 2026 года.

Церемония вручения 98-й премии "Оскар®" состоится 15 марта 2026 года.

О фильме "2000 метров до Андреевки"

От лауреатов премии "Оскар®", создателей "20 дней в Мариуполе", "2000 Метров до Андреевки" раскрывает последствия российско-украинской войны через личную и болезненную перспективу.

"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"11.03.24, 03:13 • 105822 просмотра

После своей исторической хроники гражданских потерь в Мариуполя, Мстислав Чернов обращает объектив на украинских военных - кем они являются, откуда они пришли и какие невероятно тяжелые решения им приходится принимать в окопах, борясь за каждый клочок родной земли.

Указывается, что Чернов вместе с коллегой из AP Алексеем Бабенко сопровождают украинскую бригаду, которая пробивается примерно через 2000 метров плотно укрепленного леса, выполняя боевую задачу по освобождению захваченного Россией села Андреевка. Сочетая авторские кадры, интенсивное видео с боди-камер украинских бойцов и мощные моменты личных размышлений, "2000 Метров до Андреевки" с жуткой интимностью показывает: чем дальше военные продвигаются по опустошенной родине, тем глубже осознают - для них эта война может не иметь конца.

Мировая премьера фильма "2000 метров до Андреевки" состоялась на кинофестивале Sundance в январе 2025 года, где лента получила награду за лучшую режиссуру в категории World Cinema Documentary. Украинская премьера состоялась на фестивале Docudays UA, где фильм победил сразу в трех категориях. С 28 августа фильм в широком прокате в Украине.

Справка

Украинский Оскаровский Комитет – это независимое объединение профессионалов в области киноиндустрии, созданное в 2006 году при Ассоциации продюсеров Украины. Меморандум о сотрудничестве заключен Ассоциацией продюсеров Украины, Национальным союзом кинематографистов Украины, Украинской Киноакадемией и Украинским институтом. Комитет занимается ежегодным отбором и выдвижением фильма от Украины на соискание премии "Оскар®" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Юлия Шрамко

