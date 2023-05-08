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Пулітцерівська премія: українці Євген Малолєтка та Мстислав Чернов отримали нагороду за кадри з Маріуполя

Пулітцерівська премія: українці Євген Малолєтка та Мстислав Чернов отримали нагороду за кадри з Маріуполя

Київ • УНН

 • 1293377 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Відеожурналіст Мстислав Чернов та фотограф Євген Малолєтка отримали Пулітцерівську премію за знімки з Маріуполя. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

У понеділок агентство Associated Press отримало дві Пулітцерівські премії в сфері журналістики за висвітлення війни в Україні, яке включало вражаючі кадри російської облоги Маріуполя.

У нагороді "за служіння суспільству" Пулітцерівська премія відзначила роботи відеожурналіста AP Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки, відеопродюсера Василіси Степаненко та репортера Лорі Хіннант. 

За словами заступника мера Маріуполя, якого цитує джерело, увага світу до цих робіт змусила росіян відкрити маршрут евакуації, врятувавши тисячі життів цивільних.

"Журналісти AP виконували сміливу та важливу роботу в Україні протягом усієї війни, приділяючи увагу, зокрема, людським жертвам конфлікту. Від розвіювання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірним суспільним вчинком, і ми дуже раді, що вона була відзначена Пулітцерівською комісією", – сказала старший віце-президент та виконавчий редактор AP Джулі Пейс.

Євген Малолєтка також був частиною команди AP, яка виграла премію за екстрену фотозйомку, до якої увійшли Бернат Арманґе, Еміліо Морнатті, Феліпе Дана, Наріман Ель-Мофті, Родріго Абд і Вадим Гірда.

Пулітцерівська премія відзначає найкращих у журналістиці, а також у восьми мистецьких категоріях, присвячених книгам, музиці та театру. Переможець в номінації "за служіння суспільству" отримує золоту медаль. Усі інші переможці отримують 15 000 доларів. 

Нагадаємо

Фотограф Євген Малолєтка отримав нагороду World Press Photo of the Year 2023 за світлину пораненої вагітної в Маріуполі.

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