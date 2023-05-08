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Пулитцеровская премия: украинцы Евгений Малолетка и Мстислав Чернов получили награду за кадры из Мариуполя

Пулитцеровская премия: украинцы Евгений Малолетка и Мстислав Чернов получили награду за кадры из Мариуполя

Киев • УНН

 • 1293375 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Видеожурналист Мстислав Чернов и фотограф Евгений Малолетка получили Пулитцеровскую премию за снимки из Мариуполя. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

В понедельник агентство Associated Press получило две Пулитцеровские премии в сфере журналистики за освещение войны в Украине, которое включало впечатляющие кадры российской осады Мариуполя.

В награде "за служение обществу" Пулитцеровская премия отметила работы видеожурналиста AP Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки, видеопродюсера Василисы Степаненко и репортера Лори Хиннант. 

По словам заместителя мэра Мариуполя, которого цитирует источник, внимание мира к этим работам заставило россиян открыть маршрут эвакуации, спасая тысячи жизней гражданских.

"Журналисты AP выполняли смелую и важную работу в Украине на протяжении всей войны, уделяя внимание, в частности, человеческим жертвам конфликта. От развеивания российской дезинформации до содействия созданию гуманитарного коридора, их работа была невероятным общественным поступком, и мы очень рады, что она была отмечена Пулитцеровской комиссией", – сказала старший вице-президент и исполнительный редактор AP Джули Пейс.

Евгений Малолетка также был частью команды AP, выигравшей премию за экстренную фотосъемку, в которую вошли Бернат Арманґе, Эмилио Морнатти, Фелипе Дана, Нариман Эль-Мофти, Родриго Абд и Вадим Гирда.

Пулитцеровская премия отмечает лучших в журналистике, а также в восьми художественных категориях, посвященных книгам, музыке и театру. Победитель в номинации "за служение обществу" получает золотую медаль. Все остальные победители получают 15 000 долларов. 

Напомним

Фотограф Евгений Малолетка получил награду World Press Photo of the Year 2023 за фотографию раненой беременной в Мариуполе.

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