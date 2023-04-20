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Євген Малолєтка отримав World Press Photo за фото пораненої вагітної в Маріуполі

Євген Малолєтка отримав World Press Photo за фото пораненої вагітної в Маріуполі

Київ • УНН

 • 651260 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Фотограф Євген Малолєтка отримав нагороду World Press Photo of the Year 2023 за світлину пораненої вагітної в Маріуполі, передає УНН з посиланням на сайт конкурсу.

Деталі

Фото зроблене 9 березня 2022 року. "На світлині поранену вагітну жінку Ірину Калініну (32) виносять із пологового будинку, який постраждав під час російського авіаудару в Маріуполі. Її дитина, яку назвали Мирон (від слова «мир»), народилася мертвою, а через півгодини померла й Ірина", - ідеться в описі до фото.

Український фотограф Євген Малолєтка був одним із небагатьох фотографів, які документували події в Маріуполі того часу за завданням Associated Press. Він сказав: "Ми приїхали в Маріуполь буквально за годину до вторгнення. 20 днів ми жили з фельдшерами в підвалі лікарні, а в укриттях – зі звичайними громадянами, намагаючись показати, з яким страхом живуть українці".

"Для мене це момент, який я весь час хочу забути, але не можу. Ця історія назавжди залишиться зі мною", - сказав Малолєтка в інтерв’ю перед оголошенням переможців конкурсу.

"Під час голосування, присвяченого першій річниці початку війни в Україні, журі відзначило силу зображення та історію, що стоїть за ним, а також звірства, які він показує... Як сказав один з членів журі: «Це ніби вони намагаються вбити майбутнє України", - прокоментував голова глобального журі, фоторедактор The New York Times і співзасновник Diversify Photo Брент Льюїс.

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