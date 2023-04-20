Евгений Малолетка получил World Press Photo за фото раненой беременной в Мариуполе

Детали

Фото сделано 9 марта 2022 года. "На фотографии раненую беременную женщину Ирину Калинину (32) выносят из роддома, который пострадал во время российского авиаудара в Мариуполе. Ее ребенок, которого назвали Мирон (от слова «мир»), родился мертвым, а через полчаса умерла и Ирина", - говорится в описании к фото.

Украинский фотограф Евгений Малолетка был одним из немногих фотографов, которые документировали события в Мариуполе в то время по заданию Associated Press. Он сказал: "Мы приехали в Мариуполь буквально за час до вторжения. 20 дней мы жили с фельдшерами в подвале больницы, а в укрытиях – с обычными гражданами, пытаясь показать, с каким страхом живут украинцы".

"Для меня это момент, который я все время хочу забыть, но не могу. Эта история навсегда останется со мной", - сказал Малолетка в интервью перед объявлением победителей конкурса.

"Во время голосования, посвященного первой годовщине начала войны в Украине, жюри отметило силу изображения и историю, стоящую за ним, а также зверства, которые он показывает... Как сказал один из членов жюри: "Это как будто они пытаются убить будущее Украины", - прокомментировал глава глобального жюри, фоторедактор The New York Times и соучредитель Diversify Photo Брент Льюис.