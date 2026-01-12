Фильм украинского режиссера Чернова "2000 метров до Андреевки" попал в длинный список BAFTA-2026

$43.080.09
50.140.03
ukenru
11:16 • 5942 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 19364 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44 • 26203 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 22449 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 25461 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 34436 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 40728 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 35591 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 32682 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 66828 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
82%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов12 января, 04:28 • 14309 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму12 января, 05:52 • 18156 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 22157 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 15533 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 10009 просмотра
публикации
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 10775 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 19367 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 16288 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 22909 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 66829 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эспен Барт Эйде
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Италия
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 26190 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 22620 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 29185 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 31608 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 87661 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Хранитель
Социальная сеть

Фильм украинского режиссера Чернова "2000 метров до Андреевки" попал в длинный список BAFTA-2026

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

Лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" вошла в длинный список премии BAFTA-2026 в категории "Лучший документальный фильм". Из 61 поданного фильма в список попали 10 кинолент.

Фильм украинского режиссера Чернова "2000 метров до Андреевки" попал в длинный список BAFTA-2026

Лента украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" попала в длинный список премии BAFTA-2026 в категории "Лучший документальный фильм", передает УНН со ссылкой на официальную страницу BAFTA.

10 фильмов проходят дальше в категории "Документальный фильм" из 61 фильма, поданного на рассмотрение 

- говорится на официальной странице премии.

Среди номинантов в длинном списке - лента украинского режиссера Чернова "2000 метров до Андреевки".

Короткий список будет объявлен 27 января 2026 года. Награждение победителей состоится во время 79-й церемонии BAFTA Film Awards 22 февраля 2026 года.

Пулитцеровская премия: украинцы Евгений Малолетка и Мстислав Чернов получили награду за кадры из Мариуполя08.05.23, 22:51 • 1293400 просмотров

Справка

"2000 метров до Андреевки" — украинский документальный фильм, срежиссированный Мстиславом Черновым. В январе 2025 года лента вошла в основную конкурсную программу "Мировая документалистика" американского кинофестиваля "Сандэнс", где Мстислав Чернов был награжден призом за лучшую режиссерскую работу. В украинский прокат фильм вышел 28 августа 2025 года.

Украину на "Оскаре" представит фильм "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова28.08.25, 15:17 • 3893 просмотра

Мировые кинокритики высоко оценили картину. Лента будет представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм" на 98-й премии "Оскар".

Антонина Туманова

Культура
Режиссер
Фильм