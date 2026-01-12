Фильм украинского режиссера Чернова "2000 метров до Андреевки" попал в длинный список BAFTA-2026
Киев • УНН
Лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" вошла в длинный список премии BAFTA-2026 в категории "Лучший документальный фильм". Из 61 поданного фильма в список попали 10 кинолент.
Лента украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" попала в длинный список премии BAFTA-2026 в категории "Лучший документальный фильм", передает УНН со ссылкой на официальную страницу BAFTA.
10 фильмов проходят дальше в категории "Документальный фильм" из 61 фильма, поданного на рассмотрение
Среди номинантов в длинном списке - лента украинского режиссера Чернова "2000 метров до Андреевки".
Короткий список будет объявлен 27 января 2026 года. Награждение победителей состоится во время 79-й церемонии BAFTA Film Awards 22 февраля 2026 года.
Пулитцеровская премия: украинцы Евгений Малолетка и Мстислав Чернов получили награду за кадры из Мариуполя08.05.23, 22:51 • 1293400 просмотров
Справка
"2000 метров до Андреевки" — украинский документальный фильм, срежиссированный Мстиславом Черновым. В январе 2025 года лента вошла в основную конкурсную программу "Мировая документалистика" американского кинофестиваля "Сандэнс", где Мстислав Чернов был награжден призом за лучшую режиссерскую работу. В украинский прокат фильм вышел 28 августа 2025 года.
Украину на "Оскаре" представит фильм "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова28.08.25, 15:17 • 3893 просмотра
Мировые кинокритики высоко оценили картину. Лента будет представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм" на 98-й премии "Оскар".