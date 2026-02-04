Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадры

x.com/AppleTV

Фильм "Путь мальчика-воина" от режиссера Макджи (McG) с участием актера Криса Пратта дал "первый взгляд" на киноленту и раскрыл дату мирового дебюта, пишет УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Детали

Apple TV во вторник раскрыла мировую дату релиза фильма Макджи "Путь мальчика-воина" – 20 ноября.

Стриминговая платформа также дала "первый взгляд" на изображения из проекта Apple Original Films, основанного на романе Джоко Уиллинка, с участием Криса Пратта, Линды Карделлини и Джуда Хилла.

Проект, по сообщениям, основан на романе Уиллинка "Way of the Warrior Kid: From Wimpy to Warrior the Navy SEAL Way".

