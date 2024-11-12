Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка
Киев • УНН
Голливудская пара Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер объявили о рождении сына Форда Фицджеральда. Малыш появился на свет 8 ноября, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.
Голливудский актер Крис Пратт и дочь известного актера Кэтрин Шварценеггер Пратт объявили о рождении своего третьего ребенка, пишет УНН со ссылкой на TODAY.com.
Детали
11 ноября пара, которая состоит в браке с 2019 года, в совместном посте в Instagram сообщила, что Шварценеггер Пратт недавно родила мальчика.
"Мы очень рады объявить о рождении нашего сына, Форда Фицджеральда Шварценеггера Пратта", - написали гордые родители в подписи к фотографии.
Они добавили: "Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, а братья и сестры Форда в восторге от его появления на свет. Мы чувствуем себя такими благословенными и благодарными. С любовью, Кэтрин и Крис".
В посте была изображена графика имени их сына и даты его рождения: 8 ноября 2024 года.
Семья и знаменитые друзья поздравили пару в комментариях.
Мама Мария Шрайвер просто прокомментировала четыре синих сердечка, в то время как младший брат Шварценеггера Пратта Патрик Шварценеггер оставил пять красных сердечек в ответах.
Эмма Хэминг Уиллис написала: "Поздравляю!!!" и также добавила несколько синих сердечек.
Зои Салдана, которая снималась с Праттом в фильмах "Стражи Галактики", написала: "Большие поздравления!"
Дополнение
Шварценеггер Пратт и ее муж также являются родителями 4-летней дочери Лайлы Марии и 2-летней дочери Элоизы Кристины. Актер также является отцом 12-летнего сына Джека, которого он имеет с бывшей женой Анной Фэрис.