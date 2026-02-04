$43.190.22
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 2646 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 3662 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 4804 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 15537 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 23754 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 18718 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 21953 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35609 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 50970 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
УНН Lite
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 64 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 1554 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 3360 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 26448 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 26086 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадри

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Apple TV оголосила світову дату релізу фільму Макджі "Шлях хлопчика-воїна" - 20 листопада. Проєкт заснований на романі Джоко Віллінка.

Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадри
x.com/AppleTV

Фільм "Шлях хлопчика-воїна" від режисера Макджі (McG) за участю актора Кріса Пратта дав "перший погляд" на кінострічку та розкрив дату світового дебюту, пише УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

Деталі

Apple TV у вівторок розкрила світову дату релізу фільму Макджі "Шлях хлопчика-воїна" – 20 листопада.

Стримінгова платформа також дала "перший погляд" на зображення з проєкту Apple Original Films, заснованого на романі Джоко Віллінка, за участю Кріса Пратта, Лінди Карделліні та Джуда Гілла.

Проєкт, за повідомленнями, заснований на романі Віллінка "Way of the Warrior Kid: From Wimpy to Warrior the Navy SEAL Way".

Актор Кріс Пратт та донька Шварценеггера стали батьками втретє: розкрили ім'я дитини12.11.24, 09:14 • 104821 перегляд

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
