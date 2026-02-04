Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадри

x.com/AppleTV

Фільм "Шлях хлопчика-воїна" від режисера Макджі (McG) за участю актора Кріса Пратта дав "перший погляд" на кінострічку та розкрив дату світового дебюту, пише УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

Деталі

Apple TV у вівторок розкрила світову дату релізу фільму Макджі "Шлях хлопчика-воїна" – 20 листопада.

Стримінгова платформа також дала "перший погляд" на зображення з проєкту Apple Original Films, заснованого на романі Джоко Віллінка, за участю Кріса Пратта, Лінди Карделліні та Джуда Гілла.

Проєкт, за повідомленнями, заснований на романі Віллінка "Way of the Warrior Kid: From Wimpy to Warrior the Navy SEAL Way".

