"Ти — космос" збирає рекорди: українська фантастика привернула понад 326 тис. глядачів

Український науково-фантастичний фільм "Ти — космос" режисера Павла Острікова за 12 тижнів прокату зібрав понад 60,6 млн грн і його переглянули 326 тисяч глядачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держкіно.

Деталі

Головний герой — космічний далекобійник Андрій Мельник, чия місія полягає в доставці ядерних відходів на супутник Юпітера. Після руйнівного вибуху, що знищив Землю, Андрій опиняється останньою живою людиною на Землі та у Всесвіті. Героєві вдається встановити зв’язок із француженкою Катрін, він їй допомагає. Андрій іде на неабиякі вчинки заради порятунку Катрін.

Драма "Ти - космос" за вісім тижнів прокату зібрала майже 60 млн грн

Додамо, що амбітний український проєкт було реалізовано компанією ForeFilms у копродукції з Бельгією за підтримки Держкіно. Успіх "Ти — космос" демонструє, що українські науково-фантастичні стрічки здатні привернути увагу широкої аудиторії та успішно конкурувати з міжнародними кінопроєктами.

Драма "Ти - космос" стала другим найкасовішим українським фільмом 2025 року