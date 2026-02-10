"Ти — космос" збирає рекорди: українська фантастика привернула понад 326 тис. глядачів

$43.030.02
17:38 • 4404 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 10726 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 11214 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 11575 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 15590 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 20475 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 14904 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 22576 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 17243 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 27146 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Очільниця дипломатії ЄС пояснила освистування віцепрезидента США Венса на Олімпіаді10 лютого, 10:01 • 4700 перегляди
Ворожі атаки спричинили нові знеструмлення в трьох областях, є аварійні відключення - енергетики10 лютого, 10:38 • 7300 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов'язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 19447 перегляди
Ситуація на Сумщині, Харківщині та Полтавщині критична: Зеленський провів селектор щодо енергетики 10 лютогоPhoto10 лютого, 12:28 • 6342 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 14248 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto13:55 • 14253 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 22577 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов'язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 19451 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 9 лютого, 14:55 • 37874 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів9 лютого, 12:30 • 45730 перегляди
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олексій Гончаренко
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Італія
Мілан
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 19592 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 21348 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 21209 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 47174 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 49026 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Фільм

"Ти — космос" збирає рекорди: українська фантастика привернула понад 326 тис. глядачів

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Український науково-фантастичний фільм "Ти — космос" зібрав понад 60,6 млн грн за 12 тижнів прокату. Головний герой, космічний далекобійник Андрій Мельник, є останньою людиною у Всесвіті та намагається врятувати француженку Катрін.

"Ти — космос" збирає рекорди: українська фантастика привернула понад 326 тис. глядачів

Український науково-фантастичний фільм "Ти — космос" режисера Павла Острікова за 12 тижнів прокату зібрав понад 60,6 млн грн і його переглянули 326 тисяч глядачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держкіно.

Деталі

Головний герой — космічний далекобійник Андрій Мельник, чия місія полягає в доставці ядерних відходів на супутник Юпітера. Після руйнівного вибуху, що знищив Землю, Андрій опиняється останньою живою людиною на Землі та у Всесвіті. Героєві вдається встановити зв’язок із француженкою Катрін, він їй допомагає. Андрій іде на неабиякі вчинки заради порятунку Катрін.

Драма "Ти - космос" за вісім тижнів прокату зібрала майже 60 млн грн09.01.26, 18:52 • 8976 переглядiв

Додамо, що амбітний український проєкт було реалізовано компанією ForeFilms у копродукції з Бельгією за підтримки Держкіно. Успіх "Ти — космос" демонструє, що українські науково-фантастичні стрічки здатні привернути увагу широкої аудиторії та успішно конкурувати з міжнародними кінопроєктами.

Драма "Ти - космос" стала другим найкасовішим українським фільмом 2025 року24.12.25, 14:58 • 3872 перегляди

Станіслав Кармазін

Культура
Режисер
Фільм
Бельгія
Україна