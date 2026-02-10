"Ты — космос" собирает рекорды: украинская фантастика привлекла более 326 тыс. зрителей
Украинский научно-фантастический фильм "Ты — космос" собрал более 60,6 млн грн за 12 недель проката. Главный герой, космический дальнобойщик Андрей Мельник, является последним человеком во Вселенной и пытается спасти француженку Катрин.
Детали
Главный герой — космический дальнобойщик Андрей Мельник, чья миссия заключается в доставке ядерных отходов на спутник Юпитера. После разрушительного взрыва, уничтожившего Землю, Андрей оказывается последним живым человеком на Земле и во Вселенной. Герою удается установить связь с француженкой Катрин, он ей помогает. Андрей идет на невероятные поступки ради спасения Катрин.
Добавим, что амбициозный украинский проект был реализован компанией ForeFilms в копродукции с Бельгией при поддержке Госкино. Успех "Ты — космос" демонстрирует, что украинские научно-фантастические ленты способны привлечь внимание широкой аудитории и успешно конкурировать с международными кинопроектами.
