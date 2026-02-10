$43.030.02
17:38 • 3844 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08 • 10147 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55 • 10745 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 11113 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 15225 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 20101 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 14785 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 22226 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 17198 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 27109 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

"Ты — космос" собирает рекорды: украинская фантастика привлекла более 326 тыс. зрителей

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Украинский научно-фантастический фильм "Ты — космос" собрал более 60,6 млн грн за 12 недель проката. Главный герой, космический дальнобойщик Андрей Мельник, является последним человеком во Вселенной и пытается спасти француженку Катрин.

"Ты — космос" собирает рекорды: украинская фантастика привлекла более 326 тыс. зрителей

Украинский научно-фантастический фильм "Ты — космос" режиссера Павла Острикова за 12 недель проката собрал более 60,6 млн грн, его посмотрели 326 тысяч зрителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госкино.

Детали

Главный герой — космический дальнобойщик Андрей Мельник, чья миссия заключается в доставке ядерных отходов на спутник Юпитера. После разрушительного взрыва, уничтожившего Землю, Андрей оказывается последним живым человеком на Земле и во Вселенной. Герою удается установить связь с француженкой Катрин, он ей помогает. Андрей идет на невероятные поступки ради спасения Катрин.

Драма "Ты - космос" за восемь недель проката собрала почти 60 млн грн09.01.26, 18:52 • 8976 просмотров

Добавим, что амбициозный украинский проект был реализован компанией ForeFilms в копродукции с Бельгией при поддержке Госкино. Успех "Ты — космос" демонстрирует, что украинские научно-фантастические ленты способны привлечь внимание широкой аудитории и успешно конкурировать с международными кинопроектами.

Драма "Ты — космос" стала вторым самым кассовым украинским фильмом 2025 года24.12.25, 14:58 • 3868 просмотров

Станислав Кармазин

