"Ты — космос" собирает рекорды: украинская фантастика привлекла более 326 тыс. зрителей

Украинский научно-фантастический фильм "Ты — космос" режиссера Павла Острикова за 12 недель проката собрал более 60,6 млн грн, его посмотрели 326 тысяч зрителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госкино.

Главный герой — космический дальнобойщик Андрей Мельник, чья миссия заключается в доставке ядерных отходов на спутник Юпитера. После разрушительного взрыва, уничтожившего Землю, Андрей оказывается последним живым человеком на Земле и во Вселенной. Герою удается установить связь с француженкой Катрин, он ей помогает. Андрей идет на невероятные поступки ради спасения Катрин.

Добавим, что амбициозный украинский проект был реализован компанией ForeFilms в копродукции с Бельгией при поддержке Госкино. Успех "Ты — космос" демонстрирует, что украинские научно-фантастические ленты способны привлечь внимание широкой аудитории и успешно конкурировать с международными кинопроектами.

