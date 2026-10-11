Джордж Клуні прокоментував смерть 27-річного сина Сінді Кроуфорд
Київ • УНН
Клуні назвав смерть 27-річного Преслі Гербера однією з найруйнівніших подій для родини. Молодий чоловік, ймовірно, помер від передозування.
Американський актор Джордж Клуні вперше публічно висловився про смерть 27-річного Преслі Гербера, сина супермоделі Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренде Гербера. Молодий чоловік помер 20 вересня, ймовірно, внаслідок передозування наркотиками, повідомляє E! News, пише УНН.
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Під час щорічної церемонії The Albies, організованої Фондом Клуні за справедливість 9 жовтня, актор розповів Entertainment Tonight, наскільки важкою стала ця втрата для родини його давніх друзів. Клуні та Ренде Гербер багато років підтримують дружні стосунки, а у 2013 році разом заснували бренд текіли Casamigos.
Чесно кажучи, це одна з найруйнівніших подій, які сталися з нашою родиною. Це найгірше, що може статися з родиною
Що відомо про Преслі Гербера
Преслі був єдиним сином Сінді Кроуфорд та Ренде Гербера, які одружилися у 1998 році. У подружжя також є 25-річна донька Кайя Гербер, яка раніше відверто розповідала про багаторічну боротьбу брата з наркотичною залежністю.
В інтерв'ю Vogue, опублікованому в серпні, Кайя зізналася, що проблеми брата вплинули на всю родину. За її словами, вона намагалася не створювати батькам додаткових труднощів, оскільки розуміла, скільки уваги потребував Преслі.
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Сам Преслі відкрито говорив про свої проблеми з психічним здоров'ям та залежністю. У 2023 році він запустив у соціальних мережах проєкт "Понеділки психічного здоров'я", у якому ділився власним досвідом та способами підтримки психологічного стану.
У березні 2026 року Преслі повідомив про черговий курс лікування та висловив сподівання, що він стане останнім. Тоді Сінді Кроуфорд публічно підтримала сина, назвавши його "воїном", а батько наголосив, що пишається його силою та прагненням подолати труднощі.
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