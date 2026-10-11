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Джордж Клуні прокоментував смерть 27-річного сина Сінді Кроуфорд

Київ • УНН

 • 1854 перегляди

Клуні назвав смерть 27-річного Преслі Гербера однією з найруйнівніших подій для родини. Молодий чоловік, ймовірно, помер від передозування.

Джордж Клуні прокоментував смерть 27-річного сина Сінді Кроуфорд

Американський актор Джордж Клуні вперше публічно висловився про смерть 27-річного Преслі Гербера, сина супермоделі Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренде Гербера. Молодий чоловік помер 20 вересня, ймовірно, внаслідок передозування наркотиками, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Під час щорічної церемонії The Albies, організованої Фондом Клуні за справедливість 9 жовтня, актор розповів Entertainment Tonight, наскільки важкою стала ця втрата для родини його давніх друзів. Клуні та Ренде Гербер багато років підтримують дружні стосунки, а у 2013 році разом заснували бренд текіли Casamigos.

Чесно кажучи, це одна з найруйнівніших подій, які сталися з нашою родиною. Це найгірше, що може статися з родиною

– заявив актор, висловивши підтримку близьким Преслі.

Що відомо про Преслі Гербера

Преслі був єдиним сином Сінді Кроуфорд та Ренде Гербера, які одружилися у 1998 році. У подружжя також є 25-річна донька Кайя Гербер, яка раніше відверто розповідала про багаторічну боротьбу брата з наркотичною залежністю.

В інтерв'ю Vogue, опублікованому в серпні, Кайя зізналася, що проблеми брата вплинули на всю родину. За її словами, вона намагалася не створювати батькам додаткових труднощів, оскільки розуміла, скільки уваги потребував Преслі.

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Сам Преслі відкрито говорив про свої проблеми з психічним здоров'ям та залежністю. У 2023 році він запустив у соціальних мережах проєкт "Понеділки психічного здоров'я", у якому ділився власним досвідом та способами підтримки психологічного стану.

У березні 2026 року Преслі повідомив про черговий курс лікування та висловив сподівання, що він стане останнім. Тоді Сінді Кроуфорд публічно підтримала сина, назвавши його "воїном", а батько наголосив, що пишається його силою та прагненням подолати труднощі.

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Степан Гафтко

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