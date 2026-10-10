Голлівудського актора Кігана Аллена побили та пограбували посеред вулиці в Лос-Анджелесі

Американський актор Кіган Аллен, відомий за серіалом "Милі ошуканки", став жертвою озброєного пограбування у Західному Голлівуді. Зловмисники напали на нього просто на вулиці, повідомляє TMZ із посиланням на правоохоронців, пише УНН.

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За даними поліції, до актора підійшли двоє чоловіків у чорному одязі. Один погрожував пістолетом, інший тримав ніж

Нападники вимагали від Аллена віддати годинник і браслет. Під час пограбування один зі злочинців ударив актора пістолетом по обличчю.

Зловмисники втекли після нападу

За інформацією правоохоронців, нападники забрали годинник знаменитості та втекли з місця події на автомобілі

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TMZ також повідомляє про відеозапис інциденту, на якому видно наслідки жорстокого нападу.

Поліція встановлює обставини пограбування та розшукує причетних до злочину.

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