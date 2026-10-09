Донька Холлі Беррі стала на захист матері після звинувачень у насильстві над сином

18-річна донька голлівудської акторки Холлі Беррі, Нала, захистила матір після того, як її колишній чоловік Олів'є Мартінес звинуватив зірку в жорстокому поводженні з їхнім 13-річним сином Масео. Дівчина надала суду письмові свідчення, у яких заперечила, що бачила насильство з боку матері. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

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Мартінес звернувся до суду із заявою про тимчасовий захисний припис та домагається одноосібної опіки над сином.

У відповідь Нала, батьком якої є колишній партнер акторки Габріель Обрі, подала декларацію до Вищого суду Лос-Анджелеса.

Моя мама – любляча та віддана мати. Вона може бути суворою, коли це необхідно, але водночас залишається теплою та підтримує нас – зазначила дівчина.

Донька акторки заперечила звинувачення

Нала наголосила, що ніколи не бачила, щоб Беррі застосовувала фізичне насильство до брата.

Я ніколи не бачила, щоб моя мама била, давала ляпаса, душила, хапала чи будь-яким іншим чином фізично кривдила Масео – йдеться у свідченнях.

За словами дівчини, вона бачила лише грайливу боротьбу матері із сином, яка завжди супроводжувалася сміхом.

Адвокати Беррі заявили, що звинувачення Мартінеса суперечать відеозаписам, свідченням очевидців та документальним доказам.

Судового рішення щодо звинувачень наразі немає.

Ексчоловік Голлі Беррі звинуватив акторку в насильстві над їхнім 12-річним сином