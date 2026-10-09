Дочь Холли Берри встала на защиту матери после обвинений в насилии над сыном
Киев • УНН
18-летняя Нала заявила суду, что не видела физического насилия Холли Берри в отношении 13-летнего сына. Решения по делу ещё нет.
18-летняя дочь голливудской актрисы Холли Берри Нала защитила мать после того, как ее бывший муж Оливье Мартинес обвинил звезду в жестоком обращении с их 13-летним сыном Масео. Девушка предоставила суду письменные показания, в которых опровергла, что видела насилие со стороны матери. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.
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Мартинес обратился в суд с заявлением о временном защитном предписании и добивается единоличной опеки над сыном.
В ответ Нала, отцом которой является бывший партнер актрисы Габриэль Обри, подала декларацию в Высший суд Лос-Анджелеса.
Моя мама — любящая и преданная мать. Она может быть строгой, когда это необходимо, но при этом остается теплой и поддерживает нас
Дочь актрисы опровергла обвинения
Нала подчеркнула, что никогда не видела, чтобы Берри применяла физическое насилие к брату.
Я никогда не видела, чтобы моя мама била, давала пощечины, душила, хватала или каким-либо иным образом физически причиняла вред Масео
По словам девушки, она видела лишь игровую борьбу матери с сыном, которая всегда сопровождалась смехом.
Адвокаты Берри заявили, что обвинения Мартинеса противоречат видеозаписям, свидетельствам очевидцев и документальным доказательствам.
Судебного решения по обвинениям пока нет.
Бывший муж Холли Берри обвинил актрису в насилии над их 12-летним сыном02.10.26, 13:25 • 35177 просмотров