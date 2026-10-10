Голливудского актёра Кигана Аллена избили и ограбили посреди улицы в Лос-Анджелесе
Киев • УНН
Двое вооружённых мужчин напали на актёра Кигана Аллена на улице и забрали часы. Один из нападавших ударил его пистолетом.
Американский актер Киган Аллен, известный по сериалу «Милые обманщицы», стал жертвой вооруженного ограбления в Западном Голливуде. Злоумышленники напали на него прямо на улице, сообщает TMZ со ссылкой на правоохранителей, пишет УНН.
Подробности
По данным полиции, к актеру подошли двое мужчин в черной одежде. Один угрожал пистолетом, другой держал нож.
Нападавшие требовали от Аллена отдать часы и браслет. Во время ограбления один из преступников ударил актера пистолетом по лицу.
Злоумышленники скрылись после нападения.
По информации правоохранителей, нападавшие забрали часы знаменитости и скрылись с места происшествия на автомобиле.
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TMZ также сообщает о видеозаписи инцидента, на которой видны последствия жестокого нападения.
Полиция устанавливает обстоятельства ограбления и разыскивает причастных к преступлению.
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