Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд поділилася зворушливими спогадами про нього

Колишня дівчина Преслі Гербера, сина супермоделі Сінді Кроуфорд, Ізабелла Джонс опублікувала емоційне звернення майже через три тижні після його смерті у віці 27 років. Вона поділилася спільними фотографіями та зізналася, що сумуватиме за ним усе життя. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

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9 жовтня Ізабелла опублікувала в Instagram серію фотографій і відео, на яких зафіксовані щасливі моменти їхніх стосунків. На знімках колишні закохані обіймаються, проводять час удома та ніжно дивляться одне на одного.

Мій любий Преслі. Я сумуватиму за тобою до кінця свого життя – написала Джонс, присвятивши колишньому коханому зворушливі слова.

Що відомо про смерть Преслі Гербера

27-річний Преслі Гербер, син Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренде Гербера, помер 20 вересня в реабілітаційному центрі Лос-Анджелеса. За попередньою інформацією правоохоронців, причиною могло стати передозування. Розслідування обставин його смерті триває.

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Після трагедії пам'ять моделі вшанували й інші його колишні дівчата. Зокрема, Лексі Вуд розповіла, що Преслі відкрито говорив про боротьбу із залежністю та проблемами психічного здоров'я. За її словами, він прагнув використати власний досвід, щоб допомагати іншим людям.

Кемерон Роррісон згадала його здатність робити так, щоб кожна людина поруч почувалася особливою та важливою.

Ще одна колишня кохана Преслі, Шарлотта Д'Алессіо, також опублікувала емоційне прощання, наголосивши, що його завжди любитимуть і пам'ятатимуть.

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