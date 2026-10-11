Колишня Міс Всесвіт Олівія Калпо вдруге стала мамою та показала фото з пологового будинку

Зеленський готовий провести вибори в Україні за умови повного припинення вогню на 60 днів

На США більше не можна покладатися: у Європарламенті різко розкритикували Трампа за нападки на Зеленського

"путін – м'ясник, він ніколи не буде другом США" – республіканці розкритикували угоду Трампа з росією

Відносини Трампа і Зеленського впали до найнижчої точки, однак американці не планують припиняти надавати розвіддані – WSJ

Міжнародний день дівчат відзначають 11 жовтня: історія та мета свята

США запропонували рф низку "стимулів" в обмін на припинення ударів по енергетиці України - ЗМІ

Три з трьох. Українські дрони FP-1 уразили останній суперкомпʼютер сервісу "Яндекс" у рф

Зеленський заявив, що Україна готова зупинити удари по російських НПЗ і назвав умову

У Польщі попередили про можливий напад на Туска та міністра оборони