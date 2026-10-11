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Колишня Міс Всесвіт Олівія Калпо вдруге стала мамою та показала фото з пологового будинку

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Олівія Калпо і Крістіан Маккефрі стали батьками сина Романа Августа. Хлопчик народився 29 вересня 2026 року.

Колишня Міс Всесвіт Олівія Калпо вдруге стала мамою та показала фото з пологового будинку

Американська модель, переможниця конкурсу "Міс Всесвіт – 2012" Олівія Калпо вдруге стала мамою. У 34-річної знаменитості та її чоловіка, зірки американського футболу Крістіана Маккефрі, народився син. Про поповнення в родині модель повідомила в Instagram, передає E! News, пише УНН.

Деталі

Хлопчик з'явився на світ 29 вересня 2026 року, однак щасливою новиною подружжя поділилося лише 10 жовтня. Новонародженого назвали Роман Август Маккефрі.

Калпо опублікувала серію сімейних фотографій із пологового будинку. На знімках можна побачити новонародженого сина, щасливих батьків та старшу доньку пари Колетт, якій виповнилося 14 місяців.

Як Олівія Калпо готувалася до других пологів

Ще під час вагітності модель розповідала, що планує народжувати за допомогою кесаревого розтину, оскільки її перша донька також з'явилася на світ у такий спосіб у липні 2025 року.

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Калпо зізнавалася, що намагалася узгодити дату пологів із напруженим графіком чоловіка, який виступає за клуб НФЛ "Сан-Франциско 49ers". Вона хотіла, щоб Крістіан зміг бути поруч у важливий момент, попри тренування та підготовку до матчів.

В одному з нещодавніх інтерв'ю модель також розповіла, що намагається насолоджуватися кожним днем материнства, адже діти ростуть надзвичайно швидко.

Нагадаємо, Олівія Калпо та Крістіан Маккефрі одружилися в червні 2024 року. У липні 2025-го в подружжя народилася перша донька Колетт, а тепер їхня родина поповнилася ще одним малюком.

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Степан Гафтко

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