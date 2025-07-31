Число жертв ночной атаки рф в Киеве возросло до семи 31 июля 2025
Киев • УНН
Семь жизней киевлян унесла ночная атака рф. Одного мужчину спасли из-под завалов разрушенного подъезда.
Число погибших в результате атаки рф на Киев в ночь на 31 июля увеличилось до 7, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Семь жизней киевлян унесли россияне своей ночной атакой
Ранее было известно о 6 погибших и 82 пострадавших в Киеве в результате атаки рф.
Одного мужчину спасли из-под завалов разрушенного ударом рф подъезда.
Мужчину достали из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве после атаки РФ - МВД31.07.25, 10:54 • 1500 просмотров
По данным МВД, мужчина, которого достали из-под завалов, уже получает медицинскую помощь.
"Он находился под завалами дома более пяти часов. Более трех - спасатели ГСЧС не только разбирали заваленную бетоном квартиру, но и общались с ним, передавали воду и поддерживали", - указали в МВД в соцсетях.
Как сообщается, "после спасения пострадавшего безотлагательно передали медикам, сейчас он получает всю необходимую помощь".
На месте происшествия непрерывно продолжается спасательная операция.