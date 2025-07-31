Число жертв ночной атаки рф в Киеве возросло до семи 31 июля 2025

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Эксклюзив
07:35 • 4528 просмотра
Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
04:00 • 15413 просмотра
Рада сегодня рассмотрит президентский законопроект о НАБУ и САП
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 99763 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 145518 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 83603 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 09:50 • 85817 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
30 июля, 09:57 • 85178 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
30 июля, 09:53 • 130993 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 55341 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 78160 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
5м/с
70%
745мм
Популярные новости
Это ответ Путина на дедлайн Трампа: дочь Келлога отреагировала на массированную атаку по Киеву30 июля, 22:54 • 66149 просмотра
В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты31 июля, 01:49 • 23681 просмотра
Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы03:22 • 24701 просмотра
Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага04:50 • 18964 просмотра
До 10 человек могут находиться под завалами в Киеве после атаки рф - МВД06:16 • 13330 просмотра
публикации
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 99763 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 145518 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 119313 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 138476 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 181658 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Канада
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 87179 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 151488 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 210358 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 257781 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 190337 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Truth Social
Крылатая ракета
Boeing 737 MAX
9К720 Искандер

Число жертв ночной атаки рф в Киеве возросло до семи 31 июля 2025

Киев • УНН

 • 312 просмотра

Семь жизней киевлян унесла ночная атака рф. Одного мужчину спасли из-под завалов разрушенного подъезда.

Число жертв ночной атаки рф в Киеве возросло до семи

Число погибших в результате атаки рф на Киев в ночь на 31 июля увеличилось до 7, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Семь жизней киевлян унесли россияне своей ночной атакой

- сообщил Ткаченко.

Ранее было известно о 6 погибших и 82 пострадавших в Киеве в результате атаки рф.

Одного мужчину спасли из-под завалов разрушенного ударом рф подъезда.

Мужчину достали из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве после атаки РФ - МВД31.07.25, 10:54 • 1500 просмотров

По данным МВД, мужчина, которого достали из-под завалов, уже получает медицинскую помощь.

"Он находился под завалами дома более пяти часов. Более трех - спасатели ГСЧС не только разбирали заваленную бетоном квартиру, но и общались с ним, передавали воду и поддерживали", - указали в МВД в соцсетях.

Как сообщается, "после спасения пострадавшего безотлагательно передали медикам, сейчас он получает всю необходимую помощь".

На месте происшествия непрерывно продолжается спасательная операция.

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев