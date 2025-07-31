Число жертв ночной атаки рф в Киеве возросло до семи 31 июля 2025

Это ответ Путина на дедлайн Трампа: дочь Келлога отреагировала на массированную атаку по Киеву

Это ответ Путина на дедлайн Трампа: дочь Келлога отреагировала на массированную атаку по Киеву

Это ответ Путина на дедлайн Трампа: дочь Келлога отреагировала на массированную атаку по Киеву

Это ответ Путина на дедлайн Трампа: дочь Келлога отреагировала на массированную атаку по Киеву 30 июля, 22:54 • 66149 просмотра

В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты

В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты

В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты

В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты 31 июля, 01:49 • 23681 просмотра

Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы

Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы

Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы

Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы 03:22 • 24701 просмотра

Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага 04:50 • 18964 просмотра