Вночі Київ могли атакувати реактивні "шахеди" - МВС
Київ • УНН
Київ зазнав подвійної атаки: спочатку дронами-камікадзе, зокрема реактивними "шахедами", а потім ракетами. Серед постраждалих дев'ятеро дітей, що є найбільшою кількістю за ніч від початку війни.
Цієї ночі Київ міг бути атакований реактивними "шахедами". Після цього відбулася ракетна атака, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.
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Реактивні "шахеди" могли атакувати Київ вночі
Також він повідомив, що по Києву спочатку завдали удару дронами-камікадзе, попередньо, в тому числі, реактивними "шахедами", а через годину вже була ракетна атака.
Доповнення
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед постраждалих внаслідок атаки рф у Києві є дев'ятеро дітей - найбільша кількість за одну ніч від початку повномасштабної війни рф проти України.
Серед жертв - шестирічний хлопчик. Серед постраждалих 9 дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни
росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 300 дронів та 8 ракет. Постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київщина, є загиблі та поранені.