Вночі Київ могли атакувати реактивні "шахеди" - МВС

Цієї ночі Київ міг бути атакований реактивними "шахедами". Після цього відбулася ракетна атака, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.

Також він повідомив, що по Києву спочатку завдали удару дронами-камікадзе, попередньо, в тому числі, реактивними "шахедами", а через годину вже була ракетна атака.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед постраждалих внаслідок атаки рф у Києві є дев'ятеро дітей - найбільша кількість за одну ніч від початку повномасштабної війни рф проти України.

Серед жертв - шестирічний хлопчик. Серед постраждалих 9 дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни