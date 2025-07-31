Вночі Київ могли атакувати реактивні "шахеди" - МВС

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Ексклюзив
07:35 • 1434 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
04:00 • 11316 перегляди
Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 91700 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 136856 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 79697 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 09:50 • 83741 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 83900 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 130584 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 55156 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 77957 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4.9м/с
72%
745мм
Популярнi новини
Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву30 липня, 22:54 • 61803 перегляди
У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети31 липня, 01:49 • 20257 перегляди
Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи03:22 • 21178 перегляди
Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога04:50 • 15450 перегляди
До 10 людей можуть бути під завалами у Києві після атаки рф - МВС06:16 • 10052 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 91694 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 136852 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 114537 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 134277 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 177604 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Канада
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 84112 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 149183 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 208256 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 255783 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 188432 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Truth Social
Крилата ракета
Boeing 737 MAX
Іскандер (ОТРК)

Вночі Київ могли атакувати реактивні "шахеди" - МВС

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Київ зазнав подвійної атаки: спочатку дронами-камікадзе, зокрема реактивними "шахедами", а потім ракетами. Серед постраждалих дев'ятеро дітей, що є найбільшою кількістю за ніч від початку війни.

Вночі Київ могли атакувати реактивні "шахеди" - МВС

Цієї ночі Київ міг бути атакований реактивними "шахедами". Після цього відбулася ракетна атака, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.

Деталі

Реактивні "шахеди" могли атакувати Київ вночі

 - заявив голова МВС.

Також він повідомив, що по Києву спочатку завдали удару дронами-камікадзе, попередньо, в тому числі, реактивними "шахедами", а через годину вже була ракетна атака.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед постраждалих внаслідок атаки рф у Києві є дев'ятеро дітей - найбільша кількість за одну ніч від початку повномасштабної війни рф проти України.

Серед жертв - шестирічний хлопчик. Серед постраждалих 9 дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни

 - написав Кличко.

росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 300 дронів та 8 ракет. Постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київщина, є загиблі та поранені.

Павло Зінченко

ВійнаКиїв
Миколаївська область
Сумська область
Київська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Шахед-136
Ігор Клименко
Україна
Київ