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Ночью Киев могли атаковать реактивные "шахеды" - МВД

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в том числе реактивными "шахедами", а затем ракетами. Среди пострадавших девять детей, что является наибольшим количеством за ночь с начала войны.

Ночью Киев могли атаковать реактивные "шахеды" - МВД

Этой ночью Киев мог быть атакован реактивными "шахедами". После этого произошла ракетная атака, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

Детали

Реактивные "шахеды" могли атаковать Киев ночью

- заявил глава МВД.

Также он сообщил, что по Киеву сначала нанесли удар дронами-камикадзе, предварительно, в том числе, реактивными "шахедами", а через час уже была ракетная атака.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что среди пострадавших в результате атаки РФ в Киеве есть девять детей — наибольшее количество за одну ночь с начала полномасштабной войны рф против Украины.

Среди жертв — шестилетний мальчик. Среди пострадавших 9 детей. Это наибольшее количество раненых детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабной войны

- написал Кличко.

Россия совершила массированную атаку на Украину, применив более 300 дронов и 8 ракет. Пострадали Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевщина, есть погибшие и раненые.

Павел Зинченко

ВойнаКиев
Николаевская область
Сумская область
Киевская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Шахед-136
Игорь Клименко
Украина
Киев