Ночью Киев могли атаковать реактивные "шахеды" - МВД
Киев • УНН
Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в том числе реактивными "шахедами", а затем ракетами. Среди пострадавших девять детей, что является наибольшим количеством за ночь с начала войны.
Этой ночью Киев мог быть атакован реактивными "шахедами". После этого произошла ракетная атака, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.
Детали
Реактивные "шахеды" могли атаковать Киев ночью
Также он сообщил, что по Киеву сначала нанесли удар дронами-камикадзе, предварительно, в том числе, реактивными "шахедами", а через час уже была ракетная атака.
Дополнение
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что среди пострадавших в результате атаки РФ в Киеве есть девять детей — наибольшее количество за одну ночь с начала полномасштабной войны рф против Украины.
Среди жертв — шестилетний мальчик. Среди пострадавших 9 детей. Это наибольшее количество раненых детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабной войны
Россия совершила массированную атаку на Украину, применив более 300 дронов и 8 ракет. Пострадали Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевщина, есть погибшие и раненые.