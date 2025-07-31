Ночью Киев могли атаковать реактивные "шахеды" - МВД

Этой ночью Киев мог быть атакован реактивными "шахедами". После этого произошла ракетная атака, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

Также он сообщил, что по Киеву сначала нанесли удар дронами-камикадзе, предварительно, в том числе, реактивными "шахедами", а через час уже была ракетная атака.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что среди пострадавших в результате атаки РФ в Киеве есть девять детей — наибольшее количество за одну ночь с начала полномасштабной войны рф против Украины.

Среди жертв — шестилетний мальчик. Среди пострадавших 9 детей. Это наибольшее количество раненых детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабной войны