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Найбільше за одну ніч від початку вторгнення росії: у Києві через атаку рф постраждало 9 дітей

Київ • УНН

 • 1830 перегляди

Внаслідок атаки РФ у Києві постраждало дев'ятеро дітей, що є найбільшою кількістю за одну ніч від початку повномасштабної війни. Серед жертв також шестирічний хлопчик. Загалом загинуло шість мешканців столиці.

Найбільше за одну ніч від початку вторгнення росії: у Києві через атаку рф постраждало 9 дітей

Серед постраждалих внаслідок атаки рф у Києві є дев'ятеро дітей - найбільша кількість за одну ніч від початку повномасштабної війни рф проти України, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram у четвер, пише УНН.

Серед жертв - шестирічний хлопчик. Серед постраждалих 9 дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни

- написав Кличко.

"Наразі відомо загалом про 6 загиблих жителів столиці", - повідомив мер Києва.

росія випустила по Україні понад 300 дронів та 8 ракет: Зеленський відреагував на атаку рф31.07.25, 09:19 • 1490 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаКиїв
Віталій Кличко
Україна
Київ