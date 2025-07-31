Найбільше за одну ніч від початку вторгнення росії: у Києві через атаку рф постраждало 9 дітей

Серед постраждалих внаслідок атаки рф у Києві є дев'ятеро дітей - найбільша кількість за одну ніч від початку повномасштабної війни рф проти України, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram у четвер, пише УНН.

Серед жертв - шестирічний хлопчик. Серед постраждалих 9 дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни