Найбільше за одну ніч від початку вторгнення росії: у Києві через атаку рф постраждало 9 дітей
Київ • УНН
Внаслідок атаки РФ у Києві постраждало дев'ятеро дітей, що є найбільшою кількістю за одну ніч від початку повномасштабної війни. Серед жертв також шестирічний хлопчик. Загалом загинуло шість мешканців столиці.
Серед постраждалих внаслідок атаки рф у Києві є дев'ятеро дітей - найбільша кількість за одну ніч від початку повномасштабної війни рф проти України, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram у четвер, пише УНН.
Серед жертв - шестирічний хлопчик. Серед постраждалих 9 дітей. Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни
"Наразі відомо загалом про 6 загиблих жителів столиці", - повідомив мер Києва.
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