Больше всего за одну ночь с начала вторжения россии: в Киеве из-за атаки рф пострадали 9 детей
Киев • УНН
В результате атаки рф в Киеве пострадали девять детей, что является наибольшим количеством за одну ночь с начала полномасштабной войны. Среди жертв также шестилетний мальчик. Всего погибло шесть жителей столицы.
Среди пострадавших в результате атаки рф в Киеве девять детей - наибольшее количество за одну ночь с начала полномасштабной войны рф против Украины, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram в четверг, пишет УНН.
Среди жертв - шестилетний мальчик. Среди пострадавших 9 детей. Это наибольшее количество раненых детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабной войны
"Сейчас известно в общей сложности о 6 погибших жителях столицы", - сообщил мэр Киева.
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