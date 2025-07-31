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Больше всего за одну ночь с начала вторжения россии: в Киеве из-за атаки рф пострадали 9 детей

Киев • УНН

 • 1440 просмотра

В результате атаки рф в Киеве пострадали девять детей, что является наибольшим количеством за одну ночь с начала полномасштабной войны. Среди жертв также шестилетний мальчик. Всего погибло шесть жителей столицы.

Больше всего за одну ночь с начала вторжения россии: в Киеве из-за атаки рф пострадали 9 детей

Среди пострадавших в результате атаки рф в Киеве девять детей - наибольшее количество за одну ночь с начала полномасштабной войны рф против Украины, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram в четверг, пишет УНН.

Среди жертв - шестилетний мальчик. Среди пострадавших 9 детей. Это наибольшее количество раненых детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабной войны

- написал Кличко.

"Сейчас известно в общей сложности о 6 погибших жителях столицы", - сообщил мэр Киева.

россия выпустила по Украине более 300 дронов и 8 ракет: Зеленский отреагировал на атаку рф31.07.25, 09:19 • 1212 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаКиев
Виталий Кличко
Украина
Киев