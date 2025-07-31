Больше всего за одну ночь с начала вторжения россии: в Киеве из-за атаки рф пострадали 9 детей

Среди пострадавших в результате атаки рф в Киеве девять детей - наибольшее количество за одну ночь с начала полномасштабной войны рф против Украины, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram в четверг, пишет УНН.

Среди жертв - шестилетний мальчик. Среди пострадавших 9 детей. Это наибольшее количество раненых детей за одну ночь в Киеве с начала полномасштабной войны