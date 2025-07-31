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Ворожий удар по Києву 31 липня: кількість загиблих зросла до 8 31 липня 2025

Київ • УНН

 • 762 перегляди

З-під завалів будинку в Святошинському районі витягли загиблого, збільшивши кількість жертв до шести в цьому будинку та восьми по Києву. Раніше повідомлялося про сім загиблих та 88 постраждалих.

Ворожий удар по Києву 31 липня: кількість загиблих зросла до 8

Внаслідок атаки рф на Київ у ніч на 31 липня кількість загиблих зросла до 8, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

З-під завалів знищеного російською ракетою підїзду будинку в Святошинському районі витягли загиблого. Внаслідок удару по цьому будинку вже шестеро загиблих, а разом по Києву - 8

- повідомив Ткаченко.

Раніше було відомо про 7 загиблих та 88 постраждалих внаслідок атаки рф на Київ у ніч на 31 липня.

У Києві кількість постраждалих внаслідок російського удару зросла до 88 осіб31.07.25, 11:55 • 1542 перегляди

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
Святошинський район
Київ