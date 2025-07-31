Ворожий удар по Києву 31 липня: кількість загиблих зросла до 8 31 липня 2025
Київ • УНН
З-під завалів будинку в Святошинському районі витягли загиблого, збільшивши кількість жертв до шести в цьому будинку та восьми по Києву. Раніше повідомлялося про сім загиблих та 88 постраждалих.
Внаслідок атаки рф на Київ у ніч на 31 липня кількість загиблих зросла до 8, повідомив у четвер голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
З-під завалів знищеного російською ракетою підїзду будинку в Святошинському районі витягли загиблого. Внаслідок удару по цьому будинку вже шестеро загиблих, а разом по Києву - 8
Раніше було відомо про 7 загиблих та 88 постраждалих внаслідок атаки рф на Київ у ніч на 31 липня.
У Києві кількість постраждалих внаслідок російського удару зросла до 88 осіб31.07.25, 11:55 • 1542 перегляди