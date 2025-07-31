Вражеский удар по Киеву 31 июля: число погибших возросло до 8 31 июля 2025
Киев • УНН
Из-под завалов дома в Святошинском районе извлекли погибшего, увеличив количество жертв до шести в этом доме и восьми по Киеву. Ранее сообщалось о семи погибших и 88 пострадавших.
В результате атаки рф на Киев в ночь на 31 июля число погибших возросло до 8, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Из-под завалов уничтоженного российской ракетой подъезда дома в Святошинском районе извлекли погибшего. В результате удара по этому дому уже шестеро погибших, а всего по Киеву - 8
Ранее было известно о 7 погибших и 88 пострадавших в результате атаки рф на Киев в ночь на 31 июля.
В Киеве число пострадавших в результате российского удара возросло до 88 человек31.07.25, 11:55 • 1222 просмотра