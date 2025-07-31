Вражеский удар по Киеву 31 июля: число погибших возросло до 8 31 июля 2025

В результате атаки рф на Киев в ночь на 31 июля число погибших возросло до 8, сообщил в четверг глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Из-под завалов уничтоженного российской ракетой подъезда дома в Святошинском районе извлекли погибшего. В результате удара по этому дому уже шестеро погибших, а всего по Киеву - 8 - сообщил Ткаченко.

Ранее было известно о 7 погибших и 88 пострадавших в результате атаки рф на Киев в ночь на 31 июля.

В Киеве число пострадавших в результате российского удара возросло до 88 человек