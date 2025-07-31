Атака рф на Киев 31 июля: пострадавших уже 135, среди них - 12 детей

Уже 135 человек пострадали в результате атаки рф на Киев в ночь на 31 июля, в том числе 12 детей, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

По данным медиков, в результате атаки врага на столицу минувшей ночью, сейчас подтверждена гибель 8 человек. Из них - один ребенок (шестилетний мальчик). Пострадали 135 жителей Киева. Среди них 12 детей