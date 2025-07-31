Атака рф на Киев 31 июля: пострадавших уже 135, среди них - 12 детей
Киев • УНН
В результате атаки РФ на Киев 31 июля погибли 8 человек, среди них один ребенок. Пострадали 135 киевлян, из них 12 детей.
Уже 135 человек пострадали в результате атаки рф на Киев в ночь на 31 июля, в том числе 12 детей, сообщил в четверг мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
По данным медиков, в результате атаки врага на столицу минувшей ночью, сейчас подтверждена гибель 8 человек. Из них - один ребенок (шестилетний мальчик). Пострадали 135 жителей Киева. Среди них 12 детей
По данным мэра столицы, в стационарах больниц находятся 30 пострадавших, в том числе 5 детей. 97 человек получили помощь медиков амбулаторно.
Напомним
Ранее было известно о 124 пострадавших в результате атаки рф в ночь на 31 июля.
Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до 124 человек - Ткаченко31.07.25, 13:16 • 12900 просмотров