Атака рф на Київ 31 липня: кількість жертв зросла до 9 31 липня 2025
Київ • УНН
Кількість жертв російської атаки на Київ зросла до 9 осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають, залучено понад 1200 поліцейських та рятувальників.
Кількість жертв атаки рф на Київ зросла до дев'яти. До ліквідації наслідків обстрілу залучено понад 1200 поліцейських та рятувальників, передає УНН із посиланням на МВС.
Внаслідок російської атаки у столиці загинули вже 9 осіб
Деталі
За даними МВС, станом на 15:30 поблизу зруйнованих багатоповерхівок тривають пошуково-рятувальні роботи. Працівники ДСНС вже вивезли майже 500 тонн будівельних конструкцій, прибрали 36 знищених транспортних засобів. До пошуку людей під завалами залучено 4 кінологічні розрахунки. Психологи поліції та ДСНС надали допомогу майже сотні потерпілих.
Поліцейські отримали від громадян близько 2000 повідомлень, зокрема про пошкоджене майно – на місці події слідчі продовжують приймати заяви від громадян.
Також на місцях ворожих ударів працюють мобільні центри міграційної служби та мобільні сервісні центри МВС. Люди, які залишились без документів, вже оформили щонайменше 4 ID-картки та одне посвідчення водія. Фахівці надали десятки консультацій щодо відновлення документів.
... кількість постраждалих унаслідок атаки Росії на житлові будинки продовжує зростати. Усі підрозділи системи МВС працюватимуть на місцях до повного завершення пошуково-рятувальних та аварійних робіт
Нагадаємо
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, внаслідок атаки рф на Київ у ніч на 31 липня постраждали 135 людей.
Крім того, було відомо про 8 загиблих.