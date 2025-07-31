В Киеве 1 августа объявлен Днем траура после массированного обстрела рф
Киев • УНН
1 августа в Киеве объявлен Днем траура по жертвам массированной атаки рф. Будут приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия.
В столице 1 августа объявлен Днем траура по жертвам массированного обстрела. В этот день будут приспущены флаги, а все развлекательные мероприятия отменены. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Завтрашний день, 1 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу
Добавим
В этот день на всех коммунальных зданиях Киева будут приспущены государственные флаги. Также городские власти рекомендуют сделать это всем государственным учреждениям и частным компаниям. Кроме того, 1 августа в городе запрещено проводить любые развлекательные мероприятия. Ограничения касаются как публичных событий, так и развлекательных программ.
Напомним
30 июля россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. В результате атаки известно уже о 11 погибших, пострадало 93 человека, из них – 11 детей. Спасательные работы и разбор завалов продолжаются.