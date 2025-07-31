Атака рф на Киев 31 июля: подтверждено 16 погибших

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Эксклюзив
31 июля, 13:18 • 23294 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
31 июля, 12:18 • 39494 просмотра
Акциз на сладкие газированные напитки: когда парламент может рассмотреть законопроект и сделает ли это вообще
31 июля, 12:07 • 118335 просмотра
Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
31 июля, 10:55 • 63961 просмотра
Рада увеличила расходы на оборону
31 июля, 10:17 • 69596 просмотра
Рада восстановила полномочия НАБУ и САП президентским законопроектом
Эксклюзив
31 июля, 07:35 • 68120 просмотра
Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 236253 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 273308 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 113275 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 09:57 • 97420 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.8м/с
71%
746мм
Популярные новости
Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до 124 человек - Ткаченко31 июля, 10:16 • 22885 просмотра
Комиссар ЕС Кос отреагировала на принятие законопроекта о НАБУ и САП31 июля, 11:07 • 8734 просмотра
Атака рф на Киев 31 июля: пострадавших уже 135, среди них - 12 детейPhotoVideo31 июля, 11:54 • 19845 просмотра
Почти 24 тыс. тонн урожая передал в Россию: разоблачен депутат от ОПЗЖ, сотрудничавший с оккупантамиPhoto31 июля, 13:29 • 7276 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 21292 просмотра
публикации
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 21341 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
31 июля, 13:18 • 23304 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 236267 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 273318 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 200116 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Андрей Сибига
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Донецкая область
Франция
Реклама
УНН Lite
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo17:36 • 3860 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 21341 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 132179 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 193075 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 248269 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Facebook
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
WhatsApp

Атака рф на Киев 31 июля: подтверждено 16 погибших

Киев • УНН

 • 936 просмотра

В результате российской атаки на Киев погибли 16 человек. По уточненной информации, 159 человек ранены.

Атака рф на Киев 31 июля: подтверждено 16 погибших

В результате атаки рф на Киев погибли 16 человек. По уточненной информации, на вечер 31 июля известно о 159 раненых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко и ГСЧС Украины.

Уже подтверждено 16 погибших. Также, по уточненной информации, всего по состоянию на 21:40 - 159 человек ранены. Продолжаем сверять данные и устанавливать личности пострадавших 

- написал Ткаченко.

В ГСЧС уточнили, что тело 16-го погибшего удалось деблокировать из-под завалов в Святошинском районе.

Напомним

В столице 1 августа объявлен День траура по жертвам массированного обстрела. В этот день будут приспущены флаги, а все развлекательные мероприятия отменены.

Павел Башинский

ВойнаКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев