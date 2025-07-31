Атака рф на Киев 31 июля: подтверждено 16 погибших
Киев • УНН
В результате российской атаки на Киев погибли 16 человек. По уточненной информации, 159 человек ранены.
В результате атаки рф на Киев погибли 16 человек. По уточненной информации, на вечер 31 июля известно о 159 раненых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко и ГСЧС Украины.
Уже подтверждено 16 погибших. Также, по уточненной информации, всего по состоянию на 21:40 - 159 человек ранены. Продолжаем сверять данные и устанавливать личности пострадавших
В ГСЧС уточнили, что тело 16-го погибшего удалось деблокировать из-под завалов в Святошинском районе.
Напомним
В столице 1 августа объявлен День траура по жертвам массированного обстрела. В этот день будут приспущены флаги, а все развлекательные мероприятия отменены.