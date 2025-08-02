За сутки на фронте произошло 172 боя: ВСУ сдерживают врага на более чем 10 направлениях (карты)

В течение суток 1 августа на российско-украинском фронте произошло 172 боевых столкновения. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. Об этом информирует УНН со ссылкой на утренний отчет Генштаба Вооруженных сил Украины от 02.08.2025 года.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00 на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 70 авиационных ударов, применив 116 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5859 обстрелов, из них 62 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 3766 дронов-камикадзе - говорится в сводке.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Подлиман Харьковской области; Константиновка Донецкой области; Белогорье Запорожской области; Херсон, Казацкое Херсонской области.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы врага.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь атак российских захватчиков. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые бомбы, совершил 445 обстрелов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении - в районах Красного Первого и Каменки.

На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово, Лозовая и Кондрашовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Ямполовка, Колодези, Зеленая Долина, Торское и Диброва.

На Северском направлении враг шесть раз шел на позиции наших подразделений в районах Григоровки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак вблизи населенных пунктов Дылеевка, Крымское, Торецк и Александро-Калиново.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Разино, Новоекономическое, Затишок, Лысовка, Проминь, Зверово, Удачное, Дачное и Зеленый Кут.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 наступательных действия агрессора в районах Александроград, Поддубное, Толстое, Малеевка, Воскресенка и Новополь.

На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили одну тщетную атаку на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении подразделения врага семь раз пытались идти вперед на позиции наших войск.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек. Также украинские воины обезвредили одну боевую бронированную машину, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 139 БпЛА и 130 единиц автомобильной техники оккупантов.

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