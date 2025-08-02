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Ан-178

Россия и оккупированный Крым под массированной атакой дронов: подробности

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В ночь на 2 августа ряд российских городов и оккупированный Крым подверглись атакам неизвестных дронов. В Липецке прозвучало не менее 4 взрывов, а в Рязани очевидцы слышали 5-6 взрывов.

Россия и оккупированный Крым под массированной атакой дронов: подробности

В ночь на 2 августа ряд российских городов был атакован неизвестными дронами. Взрывы раздавались и во временно оккупированном украинском Крыму. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ, местные Telegram-каналы, "Крымский мост: оперативная информация".

Детали

По данным росСМИ и местных Telegram-каналов, громко в ночь на субботу, 2 августа было в Липецке, Рязани, Таганроге, Воронежской области и во временно оккупированном Крыму.

Липецк

Отмечается, что в разных районах Липецка прогремело по меньшей мере 4 взрыва.

Перед этим губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для г. Липецка, Липецкого МО, Грязинского МР, Добринского МР, Хлевенского МР, Усманского МР.

- говорится в сообщении Telegram-канала.

Через некоторое время в других Telegram-каналах появились видео и информация об обстреле военного аэродрома.

Рязань

Под атакой дронов оказалась и Рязань.

Серия взрывов над Рязанью. ПВО сбивает украинские БПЛА типа "Лютый", сообщили SHOT местные жители. Очевидцы рассказали нам, что слышно было 5-6 взрывов над городом. По их словам, беспилотники летят на низкой высоте. Видны яркие вспышки и слышен звук моторов в небе. Российское ПВО работает по воздушным целям. Сейчас официальной информации нет

- сообщает Telegram-канал.

Крым

В 23:50 1 августа оккупационная администрация приняла решение временно перекрыть движение автотранспорта через Крымский мост. Причины такого ограничения не были озвучены.

Местный Telegram-канал сообщил о ряде взрывов в городе Феодосия. Также сообщалось о взрывах в Керчи и по меньшей мере "три очень мощных взрыва" в поселке Юркино, расположенном недалеко от Керчи.

Жители Феодосии в аннексированном Крыму сообщают о большом количестве взрывов и дыме в городе

- проинформировал Telegram-канал 2 августа в 03:34 по Киевскому времени.

Информация о последствиях взрывов пока отсутствует.

Кроме того, заявлялось о звуках взрывов в Воронежской области.

Взрывы, пожары в домах, горящие автомобили: БПЛА атаковали Москву и Подмосковье20.07.25, 03:19 • 22120 просмотров

Вита Зеленецкая

Война
Феодосия
Керчь
Крым